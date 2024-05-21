萬一共軍攻台 彭博：ASML、台積電有能力遠端停止晶片生產設備運轉
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-21 16:40
在總統當選人賴清德宣誓就職之際，知情人士透露，如果中國解放軍攻打台灣，ASML 和台積電 (2330-TW) 有辦法讓世界上最先進的晶片生產機器癱瘓。
《彭博》披露，兩名消息人士表示，美國政府官員私下向荷蘭和台灣政府表達了擔憂共軍侵台的問題，
另兩名知情人士說，當荷蘭政府就這項威脅與 ASML 討論時，ASML 向官員保證有能力透過遠端操作讓台積電的生產設備無法運轉。 他們說，荷蘭已就潛在入侵進行了模擬，以評估相關風險。
消息人士透露，ASML 可以遠端強制關閉極紫外光微影設備（EUV），也就是緊急停止開關。
此外，美國國安智庫 Silverado Policy Accelerator 主席 Dmitri Alperovitch 上月底曾在《華盛頓郵報》發表文章，認為美國要阻止中國在晶片技術取得重大進展，必須四管齊下。
其中一招是美國和盟友必須明確告訴中方，任何試圖控制台灣的行為，都無法獲得台積電的技術、專業知識、設備及人才。
Alperovitch 說，即使北京接管台灣，美國仍有很多方法可以癱瘓台灣晶圓廠。例如，美方與台灣合作，破壞生產設備；美方與西方製造商合作，透過遠端操作，讓台積電的生產設備無法運轉；美方祭出禁運，讓中國無法取得必要的化學品或其他零件。
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