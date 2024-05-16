鳳凰城廠區驚傳爆炸1人受傷 台積電證實：已送醫 不影響工程運行
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-16 11:32
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 位於美國亞利桑那州的晶圓廠在當地時間 15 日傳出爆炸事件，並造成至少 1 人重傷。台積電對此回應，由於進場廢硫酸外包清運槽車異常，一名外包商清運司機查看時發生意外，救護車於第一時間將該員送往醫院，現場由消防單位進行事件原因調查中。
台積電也強調，此事件不影響營運或工程進行。
美國亞利桑那當地網站報導，15 日下午接獲通在北鳳凰城第 43 大道 (43rd Avenue) 和鴿子谷路 (Dove Valley Road) 附近發生事件，鳳凰城 (Phoenix)、格倫代爾 (Glendale) 和雛菊山 (Daisy Mountain) 消防局皆緊急出動人員前往現場。
台積電正在鳳凰城進行三期工程，第一座晶圓廠預計 2025 年上半年開始量產，為 4 奈米製程，第二座則預計 2028 年開始量產，會採用 3 奈米及 2 奈米奈米片製程，第三座則預計在 2030 年前投產，預計採用 2 奈米或更先進製程。
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