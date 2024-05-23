美股重點新聞摘要2024年05月23日
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 08:05
今日操盤前瞻
FOMC 會議紀錄
美股財報 (5/22 盤後)：輝達 (NVDA)
日本、法國、德國、英國、歐元區、美國 5 月 PMI
美國上周失業金數據、4 月新屋銷售
輝達本季銷售展望優 宣布一拆十股票分割 盤後漲破千美元大關
身處人工智慧 (AI) 熱潮中心的輝達 (NVDA-US)，周三 (22 日) 公布上季營收和獲利雙雙超出預期，且再次給出樂觀的銷售前景，顯示企業在 AI 運算方面的支出依舊強勁，激勵盤後股價勁揚逾 7%，股價飆破 1,000 美元大關。閱讀全文...
AI 王者輝達財報傲人 台積電 ADR 搭順風車 盤後漲超 2%
人工智慧 (AI) 王者輝達週三 (22 日) 公布傲人的財報成績單，台積電 ADR (TSM-US)、AMD (AMD-US) 等 AI 概念股也搭上順風車，盤後股價同步走高。閱讀全文...
Fed 會議紀要：通膨降溫缺乏進展 降息之路漫長
根據周三 (22 日) 公布的 4 月 30 日至 5 月 1 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，決策者一致表示希望在更長時間內維持較高利率，其中「許多人」質疑貨幣政策的限制性是否能將通膨降到目標水準。儘管與會決策者評估政策「定位良好」，但多位官員提到，若有必要願意進一步收緊貨幣政策。整體來看，要走上降息之路可能還需要更長一段時間。閱讀全文...
美眾院外委會通過法案 遏制 AI 模型對中出口
美國眾議院外交委員會周三 (22 日) 以壓倒性的票數通過一項法案，旨在讓拜登政府能夠更容易限制人工智慧 (AI) 系統出口，以化解對中國利用這些系統強化軍事能力的擔憂。閱讀全文...
美國對中國電動車和電池新關稅 8 月 1 日生效
根據多家媒體周三 (22 日) 報導，美國貿易代表署 (USTR) 表示，包括電動車及電動車電池等部分產品的關稅將於 8 月 1 日生效。閱讀全文...
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