美股重點新聞摘要2024年05月23日

今日操盤前瞻

輝達本季銷售展望優 宣布一拆十股票分割 盤後漲破千美元大關

身處人工智慧 (AI) 熱潮中心的輝達 ( NVDA-US )，周三 (22 日) 公布上季營收和獲利雙雙超出預期，且再次給出樂觀的銷售前景，顯示企業在 AI 運算方面的支出依舊強勁，激勵盤後股價勁揚逾 7%，股價飆破 1,000 美元大關。 閱讀全文...

AI 王者輝達財報傲人 台積電 ADR 搭順風車 盤後漲超 2%

Fed 會議紀要：通膨降溫缺乏進展 降息之路漫長

根據周三 (22 日) 公布的 4 月 30 日至 5 月 1 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，決策者一致表示希望在更長時間內維持較高利率，其中「許多人」質疑貨幣政策的限制性是否能將通膨降到目標水準。儘管與會決策者評估政策「定位良好」，但多位官員提到，若有必要願意進一步收緊貨幣政策。整體來看，要走上降息之路可能還需要更長一段時間。閱讀全文...