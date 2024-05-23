Fed會議紀要：通膨降溫缺乏進展 降息之路漫長

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-23 03:00

根據周三 (22 日) 公布的 4 月 30 日至 5 月 1 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，決策者一致表示希望在更長時間內維持較高利率，其中「許多人」質疑貨幣政策的限制性是否能將通膨降到目標水準。儘管與會決策者評估政策「定位良好」，但多位官員提到，若有必要願意進一步收緊貨幣政策。整體來看，要走上降息之路可能還需要更長一段時間。

不應低估今年前三個月通膨再度抬頭

決策者在會上指出，通膨面臨若干上行風險，尤其是地緣政治事件影響，他們指出通膨帶給消費者，尤其是低收入族群的壓力。有部分與會者表示，今年前三個月的通膨升溫可能來自季節性影響，但也有人認為，這些這種「廣泛」的升溫本質意味著不應低估通膨再度抬頭。

雖然通膨在過去一年有所緩解，但由於近期的單月數據顯示，商品和服務價格組成部分出現顯著的成長，決策者對第一季通膨數據表現失望，因此需要比先前預期的更長一段時間才能對通膨持續往 2% 目標邁進有更大信心，這也意味著降息之路漫長。

紀錄還顯示，與會決策者討論更長時間內保持利率穩定，前提是「如果通膨沒有顯示出持續往 2% 目標移動跡象」，另外也討論到如果就業市場出現意外疲軟的情況下減少政策限制。

美國第一季通膨持續升溫後，聯準會 (Fed) 官員均表態高利率維持的時間會比原先預期得更久。Fed 主席鮑爾在 5 月 1 日貨幣政策記者會曾說，在央行對通膨往 2% 目標持續發展有更多信心之前，降低借貸成本是不合適的。他在本月的活動上也再次重申：「我們需要保持耐心，讓限制性政策發揮作用。」

儘管 Fed 官員認為政策整體來看具限制性，但決策者指出高利率的影響可能比過去小，而長期中性利率可能會比先前預期的高。根據會議記錄，許多與會決策者表示，他們對利率限制程度不確定。

展望未來，與會者大多對美國經濟成長前景抱持樂觀態度，儘管他們預料今年可能會有所放緩。另外他們還表示，通膨最終會回到 2% 目標，不過還不確定需要多長時間，以及高利率對這一過程會有多大影響。

放慢縮減資產負債表步伐

至於資產負債表，決策者在月初的會議上投票決定放慢 Fed 縮減資產負債表 / 量化緊縮 (QT) 步伐，從 6 月開始把每月減持 600 億美元公債的上限，放慢至 250 億美元，使一年縮表的步伐從 7,200 億美元減緩至 3,000 億美元。外界先前預估，美國公債上限將降至 300 億美元而非 250 億美元。

會議記錄顯示，幾乎所有官員都支持新的債券上限，不過仍有「少數」官員支持繼續維持當前的 QT 速度，或者把公債上限提高到高於最新決策的水準。

FOMC 目前把現有每月贖回抵押擔保證券 (MBS) 的上限，維持在 350 億美元不變，並將超過此上限的任何本金再投資公債。有媒體曾指出，Fed 決議放慢縮減其龐大資產負債表的債券部位，可被視為貨幣政策的漸進式寬鬆。

市場降息預期下調

自 Fed 最新貨幣政策會議之後，各州央行總裁公開言論都保持謹慎態度。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 日前表示，雖然他預料 FOMC 不會升息，但仍警告在投票決定降息前，還需要看到「幾個月」良好的通膨數據。此番言論符合鮑爾先前的靜待限制性政策發揮作用的立場。