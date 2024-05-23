〈紐約匯市〉Fed官員坦承通膨降溫進展緩慢 美元指數連三紅

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-23 05:48

在會議紀錄顯示聯準會 (Fed) 官員們坦承對近期通膨數據感到失望後，美元指數周三 (22 日) 上揚，連續三個交易日走高。英鎊則在英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 呼籲於 7 月 4 日舉行大選後維持升勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%，報 104.94。

根據會議紀錄，Fed 官員們表示仍相信物價壓力將緩解，只是過程會比較緩慢。會議紀錄稱：「與會者指出，他們仍然預期通膨將在中期內回到 2%，但可能需要花費比預期更長的時間。」

雖然目前官員們對政策的回應包含將基準利率維持在當前水平，但周三發布的會議紀錄也反映對可能進一步升息的討論。

即使 Fed 官員持續發出謹慎言論，美國上周公布比預期更溫和的通膨數據後，投資人也提高了降息押注。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周二 (21 日) 表示，他需要看到未來幾個月出現更多良好的通膨數據，才能放心地支持降息。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也表示贊同。

Klarity FX 總監 Amarjit Sahota 表示：「會議紀錄證實了多數交易員在 CPI 報告發布之前就已經在思考的事情，即聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員們對第一季通膨數據感到愈來愈沮喪，但他們認為政策已具足夠限制性。」

他並指出，部分官員們願意進一步收緊政策，使得美元在會議紀錄出爐後進一步走高。

分析師表示，市場對美國通膨持續降溫抱持希望，5 月 31 日出爐的個人消費支出物價指數 (PCE) 數據將帶來關鍵考驗。

歐元連續三個交易日走貶，下跌 0.3% 至 1.823 美元。英鎊盤中一度升至一個月高點，隨後回吐升幅，截稿前小漲 0.05% 至 1.2716 美元。

英國首相蘇納克周三宣布於 7 月 4 日舉行大選，外界普遍預期，由他領導的執政黨保守黨將輸給反對黨工黨，結束長達 14 年的執政。

數據方面，英國 4 月通膨年增 2.3%，為近三年新低，但降幅不如預期，促使投資人撤銷對下月降息的押注。LSEG 數據顯示，貨幣市場目前認為 6 月降息的機率只有 15%，本周稍早為 55%。

CIBC Capital Markets G10 外匯策略主管 Jeremy Stretch 表示，由通膨數據引發的利率重定價看起來有些過頭。

其他貨幣方面，紐西蘭央行周三一如預期將現金利率維持在 5.5%，但鑑於通膨仍居高不下，央行上調利率預測，目前預估利率將在今年底達到 5.7% 高峰，高於三個月前預測的 5.6%。

利率決議出爐後，紐元匯價一度飆升至 0.6152 美元，為 3 月 14 日以來最高，隨後回吐升幅，截稿前變動不大，報 0.6094 美元。

在數據顯示日本 4 月出口年增 8.3%，日元貶 0.4%，至 156.76 日元兌 1 美元。對日本當局干預匯市的擔憂仍令交易員保持警惕。

加密貨幣方面，繼前兩個交易日累計上漲 22% 後，以太幣周三漲勢收斂，截稿前小漲 0.2% 至 3,751.4 美元。比特幣下跌 0.2% 至 69,547 美元。

截至台灣時間周四 (23 日) 約 6:00 價格: