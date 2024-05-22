美國對中國電動車和電池新關稅 8月1日生效

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-22 23:40

根據多家媒體周三 (22 日) 報導，美國貿易代表署 (USTR) 表示，包括電動車及電動車電池等部分產品的關稅將於 8 月 1 日生效。

美國先前宣布將大幅提高價值 180 億美元的中國進口商品的關稅。受影響的七類產品包括鋼鐵和鋁、半導體、電池、關鍵礦物、太陽能電池、船岸起重機和醫療產品。

其中一些產品的新關稅將在 2024 年實施，而另一些產品的新關稅將從 2025 年和 2026 年起實施。根據 USTR 周三發布的公告，計劃在 2024 年開始徵收的新關稅將於 8 月 1 日開始實施，而計劃在 2025 年和 2026 年徵收的新關稅將分別於 2025 年和 2026 年的 1 月 1 日開始實施。

2024 年 8 月 1 日起，美國將對中國電動汽車徵收 100% 的關稅，對鋰離子電動車電池徵收 25% 的關稅，對包括 N95 在內的口罩徵收 25% 的關稅，對鈷礦石和鋁礦石等關鍵礦物徵收 25% 的關稅，對船岸起重機徵收 25% 的關稅，對太陽能電池徵收 50% 的關稅，對鋼鐵和鋁製品徵收 25% 的關稅，對注射器和針頭徵收 50% 的關稅。

USTR 公告還說，為期 30 天的公眾意見徵詢期將於 6 月 28 日結束。該機構正在就擬議的新關稅對美國經濟 (包括消費者) 的影響徵求意見。

另外，2025 年 1 月 1 日起，美國將對半導體產品徵收 50% 的關稅，較目前 25% 的關稅增加了一倍；2026 年 1 月 1 日起，美國將對鋰離子非電動車電池徵收 25% 的關稅。