美眾院外委會通過法案 遏制AI模型對中出口

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-23 06:37

美國眾議院外交委員會周三 (22 日) 以壓倒性的票數通過一項法案，旨在讓拜登政府能夠更容易限制人工智慧 (AI) 系統出口，以化解對中國利用這些系統強化軍事能力的擔憂。

上述法案是由眾議院共和黨人麥考爾 (Michael McCaul)、莫萊納爾 (John Molenaar)、民主黨人克利什納穆希 (Raja Krishnamoorthi) 以及懷爾德 (Susan Wild) 所發起，最終以 43 票同意、3 票反對獲得通過。

該法案還將賦予商務部權力，禁止美國人和外國人合作開發對美國國家安全構成風險的 AI 系統。

外交委員會主席麥考爾警告，若沒有這項立法，美國的頂尖 AI 公司可能會在無意中刺激中國技術崛起，因此必須防止敏感技術落入其手中。

中國駐美國大使館未立即回應置評請求。

上述法案是美國準備對中國 AI 野心作出反擊的最新跡象，美方擔心中國可能利用此技術來干預他國選舉、製造生化武器或是發動網路攻擊。

該法案仍須獲得眾議院全體議員與參議院批准，然後由拜登簽署立法。目前參議院尚未提出配套措施，舒默辦公室和白宮均未立即回應有關是否支持該法案的置評請求。

包含多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 在內等兩黨參議員上周呼籲國會批准為 AI 研究提供 320 億美元資金，以保持美國在強大技術的優勢地位，並且領先中國。