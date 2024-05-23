〈財報〉輝達本季銷售展望優 宣布一拆十股票分割 盤後漲破千美元大關

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-23 05:03

身處人工智慧 (AI) 熱潮中心的輝達 (NVDA-US)，周三 (22 日) 公布上季營收和獲利雙雙超出預期，且再次給出樂觀的銷售前景，顯示企業在 AI 運算方面的支出依舊強勁，激勵盤後股價勁揚逾 7%，股價飆破 1,000 美元大關。

輝達同時宣布將進行 1 拆 10 的股票分割計畫，並將季度配息提高 150% 至每股 10 美分。

輝達周三收盤小跌 0.46% 至每股 949.50 美元，樂觀的業績和財測指引，激勵盤後股價勁揚逾 7%，突破 1,000 美元關卡。該股今年迄今累計已漲逾 91%。

FY 2025 Q2 財測 v.s. LSEG 共識預期

營收：280 億美元 ±2% v.s. 266.1 億美元

Non-GAAP 毛利率：75.5%±50 個基點

輝達財務長 Colette Kress 在財報電話會議上向分析師表示，客戶對其下一代 Blackwell 晶片的需求已超過供應，AI 高階晶片 H200 供應也受到限制。

Kress 表示，Blackwell 晶片目前已全面投產，且將在超過 100 家 OEM 廠投入使用，較採用 Hopper 的 OEM 廠數量翻倍。

執行長黃仁勳表示，除了雲端服務供應商以外，生成式 AI 已擴展到消費網路公司、企業、主權 AI、汽車和醫療保健客戶，創造出多個規模達數十億美元的垂直市場。他看好 Blackwell 為公司帶來更多成長空間。

Q1(截至 4/28) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期

營收：260.4 億美元 (年增 262%) v.s. 246.5 億美元

Non-GAAP 毛利率：78.9%(去年同期為 66.8%)

Non-GAAP EPS：6.12 美元 (年增 461%) v.s. 5.59 美元

部門營收表現

資料中心：226 億美元 (年增 427%)

遊戲和 AI PC：26 億美元 (年增 18%)

專業視覺化：4.27 億美元 (年增 45%)

車用和機器人：3.29 億美元 (年增 11%)

過去一年來，Google、微軟、Meta、亞馬遜和 OpenAI 等公司向輝達買進數十億美元的顯卡，帶動後者銷售額猛增。這些 GPU 對於發展和部署 AI 應用程式來說不可或缺。

按部門表現來看，核心的資料中心業務營收年增 427%，達到 226 億美元，再創新高。Kress 於聲明指出，這主要受 Hopper 晶片出貨帶動，包含 H100 GPU。

她表示，大型雲端供應商大規模部署該公司的 AI 基礎設施，為資料中心業務貢獻 40% 左右的營收，持續帶動強勁成長。Kress 並指出，本季的一大亮點在於 Meta 發布最新大型語言模型 Lama 3，使用了 2.4 萬個 H100 GPU。

輝達上季車用營收為 3.3 億美元，年增 11%，優於市場預期。遊戲和專業視覺化部門營收雖前一年成長，但均較前一季下滑 8%，分別為 26 億美元和 4.3 億美元，且略遜於市場預期。