日股榮景卻衍生亂象！今年Q1投資詐騙案激增7倍

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 15:32

自去年第二季以來，日本股市開始大幅走漲，並創 34 年新高，但與此同時，投資詐騙案件激增，今年第一季涉案金額年增 7 倍達 219.3 億日元，去年同期金額為 29.1 億日元。

日股持續上漲吸引越來越多民眾的投資，根據日本央行 (BOJ)3 月發佈的調查報告，日本家庭過去一年迅速增加股票投資，截至 2023 年 12 月的年增率達 29.2%，現金儲蓄同期成長率僅 1%。日本政府推出新的免稅退休儲蓄帳戶(NISA) 制度，也鼓勵國民從儲蓄轉向投資。

但日本政府鼓勵投資的同時，歹徒也盯上人們的口袋，許多日本人因缺乏理財教育，很容易成為受害者。大阪教育大學消費者教育教授鈴木真由子指出，日本學校傳統上很少教導如何累積財富或投資，而是專注於儲蓄和支出。

根據日本警視廳上周四 (16 日) 公佈的數據，今年首季共有 1700 起透過社群網路平台進行投資詐騙的案件，另外藉由社群媒體發送資訊、利用戀愛感情等親密關係進行金錢詐騙的案例也有所增加。今年首季此類案件達 603 起，涉案金額 60.6 億日元，較去年同期高出近一倍。

投資騙局受害者組織的會長 Kazuhide Saijo 表示，對騙子來說，目前詐騙幾乎是無風險又高回報。長期以來日本只教導人們努力工作和存錢，但在投資方面，人們就像嬰兒一樣無知。

近年來，投資騙局在世界各地幾乎層出不窮，但日本卻相對安然無恙，因長期通縮導致日本消費者只需囤積現金即可，但如今通膨捲土重來，再加上政府不斷採取措施吸引人們投資日股，這為詐欺行為創造有利環境。

目前，日本網路詐騙「重災區」之一為臉書，隨著越來越多的以名人形象為主題的線上廣告詐騙民眾錢財，典型詐騙手法就是透過不斷引誘用戶投資更多金錢，以獲得更大回報。

《彭博資訊》報導指出，一名 60 多歲的日本公務員遠藤去年夏天在臉書上點入一則免費投資研討會廣告，並受邀加入一個臉書群組，她漸漸地被說服並開始使用詐騙組織發送給她的一款應用程式進行投資，總共投入 2000 萬日元，當應用程式上的餘額顯示 1 億日元時，她停止投資。

日本國會議員已要求臉書母公司 Meta 駐日本機構做出更迅速的反應，一位 Meta 當地代表回應表示，正認真看待此事，並稱自 2016 年以來，Meta 已在團隊和技術上投資 200 多億美元，以確保平台安全，Meta 將繼續重點打擊詐騙廣告。