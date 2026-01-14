鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-14 05:00

日相高市早苗即將宣布提前大選的消息，正動搖金融市場沿用三十餘年的歷史法則。數據顯示，自 1990 年以來日本進行的 12 次眾議院選舉中，基準股指 Topix 在解散國會至投票期間有 10 次走漲，但此次，政治動盪與潛在的「財政懸崖」風險可能改寫劇本。

日相高市早苗提前大選考驗日股30年規律 專家：三大變數攪動走勢（圖：Shutterstock）

日媒披露高市決定在下周五 (23 日) 國會開議當天解散眾議院。若依計畫推進，選舉日程可能為 1 月 27 日發布通告、2 月 8 日投票或 15 日投票。此舉在日本政壇掀起波瀾。批評人士指責高市違背優先應對物價高漲等民生議題的承諾，將黨派利益凌駕於國民福祉之上。

歷史經驗似乎站在多頭一方。大和證券技術分析主管 Eiji Kinouchi 預測，若高市勝選鞏固政權，市場對經濟政策穩定性的預期將推動日經 225 指數在今年下半年衝上 68000 點，較當前水準飆升 30%。

回顧過去，2005 年小泉純一郎、2012 年安倍晉三及 2014 年三次選舉後半年，股市分別勁揚 44%、70% 及 18%。

值得關注的是，高市目前 64% 的支持率甚至優於小泉時期的 50-60% 區間，與安倍當年組閣水準相當。

但歷史規律暗藏裂痕。過去 12 次選舉中，有 6 次在半年後出現漲轉跌的逆轉行情。花旗策略師 Ryota Sakagami 警告，提前選舉恐削弱政策連貫性，且高市領導的自民黨在參議院未佔優勢，即便贏得眾議院，後續立法仍必須獲得在野黨支持，政治穩定性遠非高枕無憂。

真正令市場神經緊繃的是財政危機風險。《路透社》指出，提前大選恐導致允許政府發債填補赤字的特別法案審議延後。該法案三年前獲批，允許政府發行「赤字彌補債券」支撐公共支出，但有效期限僅至今年 3 月。

根據日本政府計畫，2026 財年需要發行 29.6 兆日元新債，其中 22.9 兆用於彌補預算缺口，佔整體預算近四分之一。

反對黨國民民主黨的態度成為關鍵變數。該黨曾支持債務法案，但其力推的減稅方案因選舉被擱置。黨魁玉木雄一郎明確表示，是否繼續合作「尚無定論」。

但市場已經反應，10 年期日本國債殖利率飆升至 27 年高位，日元和國債價格同步下挫，反映投資人對財政失控的深度焦慮。

三菱 UFJ 摩根士丹利證券債券策略師 Keisuke Tsuruta 說：「提前選舉幾乎沒有任何有利債市的因素。」日本債務規模已達到 GDP 兩倍以上，為全球最高。

隨著日本央行 (BOJ) 升息推​​升融資成本，利息支出已佔政府總支出的 25%，若新債發行受阻，日本政府 7830 億美元的創紀錄預算將面臨資金斷裂風險。