加拿大4月CPI年升2.7%寫3年新低 6月降息呼聲大

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-22 01:01

加拿大統計局 (Statistics Canada) 周二 (21 日) 公布數據顯示，加拿大核心通膨年增率連續第四個月放緩，替加拿大央行 (BoC) 決策者在未來幾個月啟動寬鬆周期提供理由，不過單月來看通膨率小幅攀升，6 月降息還是有不確定性。

核心通膨年增率連四個月下滑

具體來看，加拿大 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.7%，寫 3 年新低，符合市場預期，較 3 月的 2.9% 放緩；按月來看成長 0.5%，也符合市場預期，低於 3 月的 0.6% 增速。

值得注意的是，加拿大央行青睞的核心通膨指標 4 月 CPI 中值 (CPI-median) 年增率降至 2.6%，低於市場預期的 2.7%，遠低 3 月修正後的 2.9%，連續第四個月放緩；4 月截尾 CPI(CPI-trim)年增率也自 3 月上修後的 3.2% 降至 2.9%，符合市場預期。這兩項數據的年平均通膨率降至 2.75%，低於 3 月的 3.05%，也低於市場預期的 2.85m

儘管如此，加拿大 3 個月 CPI 移動平均值折合年率從 3 月的 1.35% 升至 1.64%，為去年 12 月以來首次上漲。

觀察報告細項，抵押貸款利息成本和租金仍是影響加拿大 4 月通膨年增速的最大因素，上月抵押貸款利息成長 24.5%、租金成長 8.2%。剔除住房成本後，加拿大 4 月 CPI 較去年同期成長 1.2%，高於 3 月的 1.5%。

另外，剔除食品和能源等波動較大因素後，加拿大 4 月 CPI 較去年同期成長 2.7%，符合市場預期，低於 3 月的 2.9%；按月來看成長 0.5%，符合市場預期，低於前值 0.6%。4 月服務業通膨自 3 月的 4.5% 降至 4.2%、食品通膨增速放緩至 2.3%，導致消費價格下滑。

最快 6 月宣布降息 1 碼 啟動降息周期

分析指出，加拿大 4 月的通膨數據延續自今年年初以來年度核心通膨率連續減速的趨勢。報告將檢驗決策者是否認為，持續四個月的潛在物價壓力緩解，滿足其通膨持續進展條件，有望最早在 6 月 5 日的下次貨幣政策會議上降息。

為轉向更寬鬆的政策，加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 和決策者設定一個條件，即他們需要看到「核心通膨進一步持續放緩」。他們先前表示已經對「進一步」的進展感到滿意，現在希望看到進展「持續」。

這是加拿大央行下次利率決策前兩份通膨報告中的最後一份，馬克林將 3 月核心通膨描述為「朝著正確的方向前進」。接多數經濟學家預估，決策者將在 6 月的會議上將關鍵政策利率下調 1 碼 (25 個基點)，象徵寬鬆周期的開始。

專家看法

Desjardins Securities 宏觀策略主管 Royce Mendes 在一份給投資者的報告中說，雖然市場似乎對 6 月全面降息仍有些猶豫，但最新的通膨數據足以讓加拿大央行在下次政策宣布啟動降息周期。

Alberta Central 首席經濟學家 Charles St-Arnaud 在一封電子郵件中表示，周二的報告中沒有任何內容會阻止加拿大央行下個月降息。不過他補充說，倘若沒有順利在 6 月降息，只是央行謹慎行事，並非通膨有死灰復燃風險。

蒙特婁銀行 (Bank of Montreal) 利率和宏觀策略師 Benjamin Reitzes 在一封電子郵件中表示，加拿大央行面臨的問題是，通膨是否已經得到足夠的控制，可以開始放鬆限制水準。現在有連續四個溫和的 CPI 報告，這與生產缺口正在推動通縮壓力的觀點一致。

他說：「6 月降息的大門是敞開的，但當他們採取行動時，將是漸進的，因為美國的實力和不情願的聯準會 (Fed) 限制利率下降的幅度和速度。」