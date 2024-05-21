僅限周一！陸部分銀行開賣30年超長期國債 半天內秒殺

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 12:53

中國周一 (20 日) 開始發售超長期特別國債，首批 30 年期利率 2.57%、一份面額為 100 人民幣的超長期特別國債相當搶手，招商銀行(03968-HK) 與浙商銀行 (02016-HK) 等率先對個人開放 30 年超長期特別國債等銀行的販售額度，在開賣當日下午便已告罄。

浙商銀行北京地區某支行理財經理向《中國證券報》表示，他銀行的 30 年期超長期特別國債的額度在周一完售，不知道周二 (21 日) 還會不會再釋放一些額度，目前還在等通知。

根據浙商銀行理財經理介紹，該銀行面向個人投資者發售的 30 年期超長期特別國債只在周一販賣，發售額度共 1500 萬元，風險等級在 R2 及以上的個人可透過浙商銀行手機 App 購買，100 人民幣起購，到了周一下午一點半左右上述額度已經售罄。

除浙商銀行外，招商銀行周一也開賣首批針對個人 30 年期超長期特別國債，發售額度為 5 億人民幣，但招商銀行在購買管道、投資者風險等級要求、額度等方面與浙商銀行有所不同。

招商銀行北京西城區一網點理財經理說，個人需要透過該銀行的網點櫃檯或網上銀行購買，在智慧手機銀行 App 上無法購買，投資人風險評級需為 A3 及以上。

至於工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行及民生銀行等銀行尚未開放對個人投資者銷售，光大銀行僅面向國家企事業單位或金融相關的機構客戶。

工商銀行某理財經理表示，30 年期超長期特別國債僅針對機構客戶銷售，建設銀行某理財經理則稱目前發不發售與額度多少，還未收到相關通知。

首個 30 年期超長期特別國債招標上周五 (17 日) 發行，在一級市場透過記帳式國債承銷團主要面向機構投資人發行，並在中央結算公司以電子記帳方式記錄債權。上市後，個人也可在二級市場向機構投資者購買。

至於超長期特別國債是否真的這麼具有吸引力，多位投資人稱還需再觀望。

上述建設銀行理財經理表示，不同於儲蓄國債，超長期特別國債屬於記帳式國債，是可在二級市場交易或者轉讓的，但即便能在二級市場轉讓，卻是要投資者尋找受讓人，雙方可以商議價格，若轉讓方著急用錢，可能需要有一定折扣來換取流動性。