美股重點新聞摘要2024年05月15日

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Fed 主席鮑爾：4 月 PPI 報告憂喜參半 央行下一步行動不太可能是升息

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (14 日) 表示，稍早公布的 4 月生產者物價指數 (PPI) 是「憂喜參半」(Mixed) 而非「火熱」(Hot)，Fed 的下一步不太可能是升息。與此同時，他也重申央行需要保持耐心靜待高利率讓通膨降溫，因此利率維持在高位的時間可能會比預期的久，這番言論與他月初貨幣政策會議後的立場相同。閱讀全文...