美股重點新聞摘要2024年05月15日
鉅亨網新聞中心 2024-05-15 08:04
今日操盤前瞻
IEA 原油市場報告
歐元區 Q1 GDP 修訂值
美國 4 月 CPI、零售銷售、5 月 NAHB 房市指數
Fed 主席鮑爾：4 月 PPI 報告憂喜參半 央行下一步行動不太可能是升息
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (14 日) 表示，稍早公布的 4 月生產者物價指數 (PPI) 是「憂喜參半」(Mixed) 而非「火熱」(Hot)，Fed 的下一步不太可能是升息。與此同時，他也重申央行需要保持耐心靜待高利率讓通膨降溫，因此利率維持在高位的時間可能會比預期的久，這番言論與他月初貨幣政策會議後的立場相同。閱讀全文...
橋水 Q1 受 AI 牽引 狂掃美股六巨頭 特斯拉除外
知名經理人達里歐 (Ray Dalio) 創立的全球最大避險基金「橋水基金」週二 (14 日) 公布第一季持倉報告 (13F) 顯示，橋水重點押注「七巨頭」中除了特斯拉以外的六家公司。閱讀全文...
Google 推出 AI 搜尋引擎 捍衛龍頭地位
Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 在周二 (14 日) 舉行年度 I/O 開發者大會上發布人工智慧 (AI) 搜尋引擎，向 OpenAI 等其他競爭對手發出明確訊號，捍衛搜尋引擎龍頭地位。與此同時，該公司還推出 AI 系列模型 Gemini 的新成員「Gemini 1.5 Pro」。閱讀全文...
G7 將討論 美對中祭新關稅後全球貿易碎片化風險
義大利經濟部長吉歐蓋提 (Giancarlo Giorgetti) 週二 (14 日) 表示，在美國對中國祭出「非常嚴厲」的關稅措施後，下週在義大利舉行的七大工業國集團 (G7) 會議將討論關稅實施後全球貿易面臨的碎片化風險。閱讀全文...
輝達黃仁勳去年漲薪 60% 總薪酬高於超微、英特爾 CEO
輝達 (NVDA-US) 近期披露，執行長黃仁勳去年的薪酬總額較前一年度高出 60%，比超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰和英特爾 (INTC-US) 基辛格 (Pat Gelsinger) 都還要更高。閱讀全文...
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