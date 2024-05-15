Google推出AI搜尋引擎 捍衛龍頭地位

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-15 03:04

Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 在周二 (14 日) 舉行年度 I/O 開發者大會上發布人工智慧 (AI) 搜尋引擎，向 OpenAI 等其他競爭對手發出明確訊號，捍衛搜尋引擎龍頭地位。與此同時，該公司還推出 AI 系列模型 Gemini 的新成員「Gemini 1.5 Pro」。

Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 表示，本周 AI 技術生成摘要的功能將上線美國的 Google 搜尋，名為「AI Overviews」，而且很快就會在更多國家推出。

皮查伊說：「Google 所有的工作都圍繞升成式 AI 模型 Gemini 來做，希望每個人都能從 Gemini 所做的事情中受惠。」AI 搜尋正是皮查伊提到的 Gemini 融入 Google 多種服務之一，其中最大的變化就是能透過具體的敘述搜尋，不用再點擊各種連結。

根據皮查伊現場展示，憑藉 Gemini 的強大功能，在 Google 相簿 Google Photos 可進行更多的相關搜索，例如透過名為「Ask Photos with Gemini」的新功能讓 Gemini 找到用戶想要的車牌照，Gemini 將根據上下文在相簿中搜索，選出用戶想要找的照片。

Emarketer 的分析師 Jacob Bourne 表示：「Google 通過展示其最新模型與強化現有產品，該公司正在展示其如何有效地將自己與競爭對手區分開來。」

不過有分析指出，Google 也必須小心 AI 功能可能是把雙面刃，因為強化搜尋功能後，廣告觸擊率可能會下滑，新聞網站和其他依賴搜尋巨擘流量的網站的生態系統訪客可能會減少。

Google 負責搜尋業務的副總裁 Liz Reid 表示，廣告將繼續出現在 Google 搜尋結果的專用位置並帶有標籤，以區分贊助項目和自然搜尋結果。公司測試結果表明，對使用者來說，生成式 AI 搜尋是通往其他網站的起點，而不是終點。

幫助數位創作者打造品牌的 Raptive 公司預估，如果 Google 廣泛推出「搜尋生成體驗」(search generative experience, SGE)，就像 Google 周二推出的生成式 AI 搜尋引擎一樣，出版商的搜尋流量將減少 25%。

與此同時，Google 也宣布了一款升級版語言模型「Gemini 1.5 Pro」，據負責 Gemini 的副總裁 Sissie Hsiao 說，新模型有能力理解多個大型文件——總共 1,500 頁——或總結 100 封電子郵件，而且 Gemini 1.5 Pro 能快速處理一小時的影片內容，或是超過 3 萬行的程式碼庫。

Hsiao 說：「你可以快速得到密集文件的答案和見解，比如找出租賃協議中寵物政策的細節，或者比較多篇長篇研究論文的關鍵論點。」

Google 表示，Gemini 1.5 Pro 支援 35 種語言，擁有 200 萬個 Token Window，用於測量上下文，並表明該模型一次能夠處理多少資訊。該公司高層表示，新模型改善當地的推理、規劃和圖片理解。