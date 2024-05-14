Fed主席鮑爾：4月PPI報告憂喜參半 央行下一步行動不太可能是升息

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-14 23:32

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (14 日) 表示，稍早公布的 4 月生產者物價指數 (PPI) 是「憂喜參半」(Mixed)而非「火熱」(Hot)，Fed 的下一步不太可能是升息。與此同時，他也重申央行需要保持耐心靜待高利率讓通膨降溫，因此利率維持在高位的時間可能會比預期的久，這番言論與他月初貨幣政策會議後的立場相同。

鮑爾仍預料通膨率將按月下降，不過第一季的物價數據削弱他的信心。他說，目前貨幣政策在很多方面是限制性的，時間會證明高利率是否足以讓通膨回到 Fed 的 2% 目標。

鮑爾周二在阿姆斯特丹舉辦的一場會議上說：「美國第一季通膨缺發進一步進展，這是值得注意的。我們沒有預料到這是一條平坦的道路，因此我們需要保持耐心，讓限制性政策發揮作用。」

而對於美國勞工統計局 (BLS) 同日稍早公布的 PPI 報告，鮑爾不認為是過熱，而是憂喜參半。

具體來看，美國 4 月 PPI 年升 2.2% 創 12 個月新高，但符合市場預期，不過月增 0.5%，高於市場預期的 0.3% 與下修後前值 -0.1%。剔除波動較大的食品和能源的 4 月核心 PPI 年增 2.4%，符合市場預期，前值自 2.4% 下修至 2.1%；按月來看成長 0.5%，高於市場預期的 0.2%，也高於修正後前值 - 0.1%。

數據出爐後，交易員下調降息預期，交換合約顯示對年底前降息預期為 40 個基點。

鮑爾被問及近期高於預期的通膨是否意味著 Fed 的政策利率限制不足以讓通膨回到 2% 目標時，他說時間會證明一切，預料央行的下一步行動不會是升息，更有可能的是利率將維持在 5.25%-5.50% 區間時間比先前預期的更久。

包括鮑爾在內的 Fed 官員對第一季通膨缺乏進展表示失望。本月初，決策者將基準利率維持在 23 年新高不變，當時鮑爾在記者會上說，這一水準會維持更久。

另一方面，儘管 Fed 準備將高利率維持更久一段時間，但美國經濟仍展現出韌性。今年迄今為止，每月平均非農就業人數為 24.6 萬人，失業率仍然很低。然而，4 月的報告確實顯示出就業市場緩和跡象，就業成長速度放緩、失業率也意外上升。