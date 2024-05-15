美收緊出口 高通證實：華為也不再需要高通晶片了

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 07:56

外媒報導，高通證實，華為不需要他們的處理器了。

在美國與中國之間因貿易和技術限制而劍拔弩張之際，高通財務長證實，華為未來不會向高通採購 4G 晶片，突顯了全球技術格局的重大轉變。

高通在原文中提及，「2024 年 5 月 7 日，美國商務部通知高通公司，撤銷公司向華為設備有限公司及其附屬和子公司出口 4G 和某些其他積體電路產品，包括 Wi-Fi 產品的許可證，立即生效。」

產業分析師表示，隨著華為改用自研處理器，高通將成為最大的輸家，並將在未來失去所有華為訂單，他強調「由於來自華為的競爭，高通 2024 年向中國大陸手機品牌的出貨量，相較於 2023 年整體要下滑 5000-6000 萬顆。」

隨著自研的 5G 晶片產能爬升，放棄採購高通的 4G 產品成為定局，這一點也得到了資深從業者，前台積電建廠專家 Leslie 的確認。

「華為自去年下半年麒麟 9000S 浮出檯面後，就確定不再跟高通拉貨，目前只有低端 SOC 庫存在售，取消高通的許可證，對華為來說沒有影響。」Leslie 說。

相較之下，英特爾和 AMD (AMD-US) 這些企業對華為的供貨影響相對更大，「目前華為的 PC 還是以英特爾和 AMD 的 X86 CPU 為主，這部分必然有影響」，但 Leslie 也強調，華為今年備貨量充足，供貨無虞，但面對 PC 近千萬的年銷量，現有備貨不能解決長期問題。