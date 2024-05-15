OpenAI共同創辦人、首席科學家宣布將離職

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-15 08:45

OpenAI 共同創辦人、首席科學家蘇特克韋爾 (Ilya Sutskever) 周二 (14 日) 宣布，他將離開這家由微軟支持的人工智慧新創。

蘇特克韋爾是 OpenAI 創始團隊的一員，也是執行長奧特曼 (Sam Altman) 去年 11 月遭到罷黜事件中的關鍵人物。他是表決罷免奧特曼的其中一位董事會成員，其他投下罷免票的成員還有唐納 (Helen Toner)、麥考莉 (Tasha McCauley) 以及安吉羅 (Adam D’Angelo)，前兩者在奧特曼回鍋後便離開公司。

奧特曼周二表示，2017 年加入 OpenAI 的研究總監帕喬基 (Jakub Pachocki)，將接手蘇特克韋爾的工作，擔任 OpenAI 首席科學家。

奧特曼去年回鍋後宣布改組董事會，新董事包含 Salesforce 前共同執行長泰勒 (Bret Taylor) 以及前財政部長桑默斯 (Larry Summers)。微軟則擔任不具投票權的董事會觀察員。

今年 3 月，OpenAI 宣布成立新的董事會，並結束律師事務所 WilmerHale 對導致奧特曼下台的事件的內部調查。奧特曼重新加入 OpenAI 董事會，並宣布三位新成員，包含比爾及梅琳達蓋茲基金會前執行長 Sue Desmond-Hellmann、索尼 (Sony) 前執行副總兼全球總法律顧問 Nicole Seligman、以及 Instacart 執行長兼董事長 Fidji Simo。