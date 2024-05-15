輝達黃仁勳去年漲薪60% 總薪酬高於超微、英特爾CEO
鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-15 06:41
輝達 (NVDA-US) 近期披露，執行長黃仁勳去年的薪酬總額較前一年度高出 60%，比超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰和英特爾 (INTC-US) 基辛格 (Pat Gelsinger) 都還要更高。
輝達周二 (14 日) 發布最新委託書顯示，黃仁勳在 2024 會計年度的總薪酬為 3,420 萬美元，高於 2023 會計年度的 2,140 萬美元和 2022 會計年度的 2,370 萬美元。
不過，黃仁勳去年的基本薪酬大致與前一年度相同，加薪有部分是由股票獎勵所推動。2024 會計年度截至 1 月結束，輝達股價漲幅約達 200%。黃仁勳在最新一年度獲得的股票獎勵總額為 2,670 萬美元，高於一年前的 1,970 萬美元。
黃仁勳還收到 400 萬美元的非股權計畫獎勵薪酬，他在 2023 會計年度沒有拿到這份獎勵，但 2022 年有。
其他報酬的部分約為 250 萬美元，其中約 220 萬美元用於私人安全、諮詢、汽車以及駕駛服務等，去年這部分不到 70 萬美元。
值得注意的是，黃仁勳去年獲取的薪酬總額，比超微和英特爾執行長都還要更高。超微執行長蘇姿丰去年總薪酬為 3,040 萬美元，英特爾的基辛格為 1,690 萬美元。
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