本週操盤筆記：Fed主席鮑爾談話、美國4月CPI、美零售業財報

鉅亨網新聞中心 2024-05-12 21:50

本週重點國際財經大事包括：美國聯準會 (Fed) 主席將發表談話、4 月消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數(PPI) 報告即將出爐，包括沃爾瑪在內的零售巨擘上季財報揭曉。另外石油輸出國組織 (OPEC)、國際能源署(IEA) 將公布最新原油市場報告。

本週操盤筆記 (0513-0517)

1.Fed 主席鮑爾等官員談話

Fed 主席鮑爾將於週二 (14 日) 發表談話。美國先前公布經濟數據憂喜參半，儘管通膨仍頑強難降，但就業市場方面已出現降溫跡象，增添市場對 Fed 今年降息的希望。

鮑爾本月初在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布最新利率決策後在記者會上表示排除升息的可能性，但目高利率可能會維持更長一段時間。此番談話安撫了擔心 Fed 可能急於反應通膨的投資人。

至於降息方面，他不願預測今年是否會降低借貸成本，但強調貨幣政策需要更多時間來發揮作用，一切仰賴經濟數據表現。另外，鮑爾還說 FOMC 將藉由每月贖回美國公債的上限，從 600 億美元降低至 250 億美元，將縮減資產負債表步調減少逾一半。

除了鮑爾之外，本週還有多名官員將發表談話，包括今年在 FOMC 有投票權的 Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman)、傑佛森(Philip Jefferson) 與庫克 (Lisa Cook) ，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester)、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)，還有其他今年在 FOMC 沒有投票權的官員費城聯準銀行總裁哈克 (Patric Harker)、卡什卡里 (Neel Kashkari)。

2. 美國 4 月 CPI、PPI 報告

美國本週將公布 CPI 與 PPI 重磅通膨報告。上月報告顯示核心 CPI 年增率連續第三個月超預期成長，暗示新一輪的物價壓力，當時這份報告不僅澆熄了市場先前預估 Fed 最快會在 6 月降息的預期，也讓交易員將首輪降息時間延至最快 9 月才開始。

不過 3 月 PPI 年、月增速均放緩，商品價格進一步下滑，服務通膨也降溫，安撫了市場緊張情緒。市場預估，美國 4 月核心 CPI 年、月增率將放緩。

值得注意的是，美國上務部上月底公布的 3 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數加速成長，加劇物價壓力持續的擔憂可能延後首次升息時間，而這也意味著高利率還會持續更長一段時間。