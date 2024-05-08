Fed卡什卡里：高利率可能維持更長時間 甚至今年內不變

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-08 02:00

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二 (7 日) 表示，部分受到房市強勁提振的通膨進展停滯，意味著聯準會 (Fed) 可能「在更長一段時間內」維持利率不變，甚至今年全年維持不變，直到官員確定通膨正朝著 2% 目標邁進。

卡什卡里在周二發布的一篇文章中提到，最近的通膨數據引起大眾質疑，貨幣政策是否足夠嚴格，足以讓物價漲幅完全回到經濟狀況最佳的 2% 水準。

他說：「最有可能的情況是，我們會在目前利率水準待上更長一段時間。如果通膨開始回落，或者我們看到勞動市場出現一些明顯的疲軟，就有希望開始降低利率水準。 」

他還補充說，或者如果決策者最終確信通膨率現在已經固定在 3%，屆時就必須升息。雖然這種情況這不太可能，儘管升息門檻很高，但有必要時仍會這麼做。

卡什卡里特別指出，持續的房屋通膨是中性利率 (既不限制也不刺激經濟的利率) 短期內可能走高的潛在指標。他文內寫道，這可能意味著 Fed 在冷卻通膨方面還有更多工作要做。

他在 3 月 Fed 官員會議上預估今年將降息兩次，不過他周二表示降息政策會根據通膨數據推進，6 月的貨幣政策會議可能降息也可能不會降息。

目前推動通膨的最大因素之一是房地產。儘管抵押貸款利率徘徊在 20 多年來的最高水準附近，但供應短缺仍使房價居高不下。

卡什卡里表示：「鑑於房地產是貨幣政策影響經濟的關鍵管道，其韌性令人質疑決策者和市場是否誤解了中性利率，至少在短期內是這樣。」

他將長期中性利率預期從 2% 上調至 2.5%，其他聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員也上調這一預期，他們對長期聯邦基金利率的預測中位數從 3 月份公布的最新預測中的 2.5% 上調至 2.6%。