美上周初領失業金人數升至23.1萬 創逾8個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-09 23:10

美國勞工部 (DOL) 周四 (9 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數升至去年 8 月以來新高，進一步顯示就業市場正在降溫，這對聯準會 (Fed) 來說是個好消息，讓今年兩次降息重新回到談判桌上。

美上周初領失業金人數升至 23.1 萬，創逾 8 個月新高。(圖：ZeroHedge)

具體來看，截至 5 月 4 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.1 萬人，遠超市場預期的 21.2 萬人，較修正後與前值 20.9 萬人增加 2.2 萬人，4 周移動平均值報 21.5 萬人。

截至 4 月 27 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 178.5 萬人，低於市場預期的 179 萬人，較修正後前值 176.8 萬人增加 1.7 萬人，4 周移動平均值報 178.1 萬人，創今年以來新低。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

DOL 每周四公布每周初領失業金人數報告，是反映經濟健康狀況最及時的數據。上周一連串經濟數據顯示，4 月非農就業人數增幅為六個月來最低，3 月職缺降至三年低點。

紐約市公立學校從 4 月 22 日至 30 日休春假，學校工作人員可以在寒假和春假期間申請失業救濟金，這可能是紐約州初領失業金人數大幅增加的原因。直到最近一周，過去 3 個月，美國初領申請失業金人數一直限制在 20 萬至 22.2 萬之間。

FWDBONDS 首席分析師 Christopher Rupkey 表示：「就業市場顯示出一些再平衡的跡象，全國各地公布的職位空缺減少，現在企業裁員正在增加，暗示企業在權衡下半年前景時持謹慎態度。」

儘管強勁的需求讓企業不願裁員，但最新的非農就業報告顯示招聘活動放緩。儘管如此，去年勞動力市場的表現在很大程度上超出了預期，並為經濟提供了動力。