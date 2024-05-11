抗通膨抓市占！麥當勞擬全美推5美元超值全餐

鉅亨網編譯許家華 2024-05-11 10:42

《彭博社》報導，知情人士透露，這份 5 美元套餐可能包括四樣東西：一個麥香雞（McChicken）或麥克雙牛堡（McDouble）、4 塊麥克雞塊、一份薯條和一杯飲料。

新品問世之際，適逢低收入消費者已開始縮減支出，尤其是在速食餐廳的消費。根據美銀數據，自麥當勞、溫蒂漢堡到 Dave and Buster’s 複合式餐廳，這些公司高層在財報電話會議上提及低收入消費者的次數達到近兩年來最高水準。

麥當勞最近公布的第一季業績好壞參半，美國同店銷售額略低於預期，漲價雖能提高平均消費，但也因此讓一些消費者望之卻步。

執行長 Chris Kempczinski 在 4 月底財報電話會議上表示：「由於日常支出價格上漲，消費者更加錙銖必較，這讓速食餐廳界備感壓力。麥當勞必須高度關注價格負擔能力才能吸引食客。」

麥當勞財務長 Ian Borden 表示，美國領導團隊正在與經營麥當勞的企業和特許經營商密切合作。知情人士透露，該 5 美元超值套餐的初步提議還沒有掃清必要的障礙，該公司目前正在討論更多細節。

麥當勞門市有 95% 屬於加盟店，對此類促銷產品具有影響力，但因為促銷活動可能侵蝕業主利潤，所以常與麥當勞總公司意見分歧。

另一位消息人士透露，可口可樂公司也投入行銷資金，讓這個超值套餐看起來更吸引人。

麥當勞拒絕對報導發表評論，可口可樂也沒有立即回應置評請求。