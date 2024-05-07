Fed巴金：當前利率能讓通膨回到2%目標 全面影響尚未到來

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-07 02:00

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周一 (6 日) 表示，預估目前的利率水準已足夠讓美國經濟降溫並將通膨降至央行的 2% 目標，而就業市場的強勁表現讓聯準會 (Fed) 官員還有時間等待。

巴金是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員，對利率決策擁有投票權。他在周一指出，有鑑於就業市場的強勁表現，Fed 還有時間建立通膨降溫的信心，之後再開始降息。不過她補充說，持續的住房和服務業通膨，可能會讓物價居高不下，如同今年先前狀況一樣。

不過巴金認為，目前的限制性利率水準已經足夠降低需求，從而讓通膨回到 Fed 目標水準，先前連番升息的全面影響尚未顯現。

對於近期通膨數據對利率政策的影響，巴金表示挑戰在於決策者是否應該「從過去三個月或前七個月的數據中得到更多訊息」，當時經濟似乎正穩步往 Fed 的通膨目標靠攏。「數據搖擺不定」表明需要時間等待，確定通膨會恢復穩步下降。

Fed 上周仍將基準利率維持在去年 7 月以來的 20 多年新高點不變，Fed 主席鮑爾在貨幣政策會後記者會上表示，近期通膨數據並未讓 FOMC 對物價往 2% 目標邁進更有信心。鮑爾也並未透露何時會降息，但仍暗示今年可能會降息。

美國上月底公布報告顯示通膨溫和上升，其中 Fed 青睞的通膨指標加速成長，加劇物價壓力持續的擔憂可能延後首次升息時間，而這也意味著高利率還會持續更長一段時間。