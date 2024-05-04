美4月ISM非製造業指數摔入萎縮區間 通膨壓力升溫
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-04 00:10
美國 4 月服務業自 2022 年以來首次陷入萎縮，其中商業活動生產指數暴跌至 4 年新低，另外價格指數攀升，暗示通膨壓力仍然存在。
具體來看，美國周五 (3 日) 公布報告顯示，4 月 ISM 非製造業指數降至 49.4，低於市場預期的 52.0，也不及 3 月的 51.4，跌至 50 榮枯線下，為 2022 年 12 月以來新低。值得注意的是，4 月商業活動生產指數自 3 月的 57.4 大跌至 50.9，創 2020 年 5 月以來新低，當時經濟因新冠疫情的停工而陷入困境。
過去 6 個月，商業活動生產指數一直在穩步上升。如果未來幾個月經濟數據持續走弱，可能會引發對經濟成長整體放緩的擔憂，因為服務業是美國經濟的最大組成部分。
ISM 服務業商業調查委員會主席 Anthony Nieves 在聲明中表示：「服業產業受訪者表明，整體業務普遍放緩，不同公司和產業的放緩速度不同。大多數人表示，通膨和地緣政治問題仍然令人擔憂。」
市場分析指出，美國 4 月服務業活動急遽放緩表明，貨幣政策持續給經濟帶來壓力，儘管企業努力應對投入成本上升。另外，企業也提到「招聘凍結」和「勞動力與服務成本帶來的通膨壓力挑戰」。
美國 4 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 50.9，前值 57.4
- 新訂單指數報 52.2，前值 54.4
- 僱傭指數報 45.9，前值 48.5
- 供應商交貨指數報 48.5，前值 45.4
- 存貨指數報 53.7，前值 45.6
- 價格指數報 59.2，前值 53.4
- 未完成訂單指數報 51.1，前值 44.8
- 新出口訂單指數報 47.9，前值 52.7
- 進口指數報 53.6，前值 52.4
- 庫存景氣指數報 62.9，前值 55.7
觀察指數細項，4 月僱傭指數自前月的 48.5 降至 45.9，連續第三個月陷入萎縮區間。美國勞工部周五公布的報告顯示，非農就業人數增速創 6 個月來新低。雖然勞動力需求正在放緩，但這些報告可能不會顯示聯準會 (Fed) 主席鮑爾所說的需要採取政策回應的「意外疲軟」。
至於備受矚目的通膨方面，4 月價格指數從 3 月的 53.4 大幅成長至 59.2，創下 3 個月新高。該指數回升與日前製造業相關指標漲勢類似，製造業 4 月價格指數飆升至 2022 年 6 月以來新高。
其他數據方面，4 月新訂單指數降至 52.2，連續第二個月下滑，為 2022 年底以來新低；存貨指數自前值的 45.6 躍升至 53.7，寫下 5 個月新高；庫存景氣指數從 55.7 大幅成長至 62.9，創下 2017 年 7 月以來新高，表明企業認為庫存過高，庫存的持續增加可能會影響未來幾個月製造商的生產。
標普全球 (S&P Global) 同日公布的 4 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 51.3，高於市場預期的 50.9，但低於 3 月的 52.7；3 月綜合 PMI 終值下滑至 51.3，低於市場預期與前值的 50.9，也不及 3 月的 52.1。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，4 月份服務業成長放緩，顯示美國經濟第二季開局疲軟。伴隨著製造業產出成長降溫，服務業表現的疲軟意味著 4 月份整體商業活動成長率降至今年迄今的最低水準。依照目前的水準，PMI 顯示第二季國內生產毛額 (GDP) 的季增年率約為 1.5%。
與此同時，商業樂觀情緒也同樣降溫，降至去年 11 月以來的最低水準，企業在招募人員方面採取更為謹慎的態度。
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