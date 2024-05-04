美4月ISM非製造業指數摔入萎縮區間 通膨壓力升溫

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-04 00:10

美國 4 月服務業自 2022 年以來首次陷入萎縮，其中商業活動生產指數暴跌至 4 年新低，另外價格指數攀升，暗示通膨壓力仍然存在。

具體來看，美國周五 (3 日) 公布報告顯示，4 月 ISM 非製造業指數降至 49.4，低於市場預期的 52.0，也不及 3 月的 51.4，跌至 50 榮枯線下，為 2022 年 12 月以來新低。值得注意的是，4 月商業活動生產指數自 3 月的 57.4 大跌至 50.9，創 2020 年 5 月以來新低，當時經濟因新冠疫情的停工而陷入困境。

4 月 ISM 非製造業指數創 2022 年 12 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

過去 6 個月，商業活動生產指數一直在穩步上升。如果未來幾個月經濟數據持續走弱，可能會引發對經濟成長整體放緩的擔憂，因為服務業是美國經濟的最大組成部分。

ISM 服務業商業調查委員會主席 Anthony Nieves 在聲明中表示：「服業產業受訪者表明，整體業務普遍放緩，不同公司和產業的放緩速度不同。大多數人表示，通膨和地緣政治問題仍然令人擔憂。」

市場分析指出，美國 4 月服務業活動急遽放緩表明，貨幣政策持續給經濟帶來壓力，儘管企業努力應對投入成本上升。另外，企業也提到「招聘凍結」和「勞動力與服務成本帶來的通膨壓力挑戰」。

美國 4 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 50.9，前值 57.4

新訂單指數報 52.2，前值 54.4

僱傭指數報 45.9，前值 48.5

供應商交貨指數報 48.5，前值 45.4

存貨指數報 53.7，前值 45.6

價格指數報 59.2，前值 53.4

未完成訂單指數報 51.1，前值 44.8

新出口訂單指數報 47.9，前值 52.7

進口指數報 53.6，前值 52.4

庫存景氣指數報 62.9，前值 55.7

(圖：ISM)

觀察指數細項，4 月僱傭指數自前月的 48.5 降至 45.9，連續第三個月陷入萎縮區間。美國勞工部周五公布的報告顯示，非農就業人數增速創 6 個月來新低。雖然勞動力需求正在放緩，但這些報告可能不會顯示聯準會 (Fed) 主席鮑爾所說的需要採取政策回應的「意外疲軟」。

至於備受矚目的通膨方面，4 月價格指數從 3 月的 53.4 大幅成長至 59.2，創下 3 個月新高。該指數回升與日前製造業相關指標漲勢類似，製造業 4 月價格指數飆升至 2022 年 6 月以來新高。

4 月價格指數從 3 月的 53.4 大幅成長至 59.2，創下 3 個月新高。(圖：ZeroHedge)

其他數據方面，4 月新訂單指數降至 52.2，連續第二個月下滑，為 2022 年底以來新低；存貨指數自前值的 45.6 躍升至 53.7，寫下 5 個月新高；庫存景氣指數從 55.7 大幅成長至 62.9，創下 2017 年 7 月以來新高，表明企業認為庫存過高，庫存的持續增加可能會影響未來幾個月製造商的生產。

標普全球 (S&P Global) 同日公布的 4 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 51.3，高於市場預期的 50.9，但低於 3 月的 52.7；3 月綜合 PMI 終值下滑至 51.3，低於市場預期與前值的 50.9，也不及 3 月的 52.1。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，4 月份服務業成長放緩，顯示美國經濟第二季開局疲軟。伴隨著製造業產出成長降溫，服務業表現的疲軟意味著 4 月份整體商業活動成長率降至今年迄今的最低水準。依照目前的水準，PMI 顯示第二季國內生產毛額 (GDP) 的季增年率約為 1.5%。