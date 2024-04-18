Vanguard示警：美債10年期殖利率可能升回5%

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-18 22:20

投資管理公司先鋒 (Vanguard) 數據顯示，美國公債正在接近可能引發大規模拋售的水準，將把美債 10 年期殖利率推升至 5%。(公債價格和殖利率走勢呈反比)

先鋒集團國際利率主管 Ales Koutny 受訪時表示：「我們現在處在危險地帶，即便是小幅上漲 (超過 4.75% 的關鍵水準)，也可能迫使投資人放棄對上漲的押注，讓路給一波拋售潮，這可能會把美債殖利率推升至 2007 年的高點。」

去年年底，投資人紛紛買入美國公債，押注聯準會 (Fed) 將啟動一個快速的貨幣寬鬆周期。然而最近數據顯示，美國經濟持續走強，市場開始反向操作。Koutny 表示，許多人被迫拋售所持資產好把損失控制在最小。

他說：「我們仍然認為還有剩餘的多頭部位，如果這不能有序地解決問題，這種無序的舉動最終可能會把我們帶到 5% 的水準。」

過去一周數據顯示通膨仍然高漲後，股市跌勢進一步加劇。美國 10 年期公債殖利率在本周二升至近 4.7%，周四 (18 日) 稍微回落至 4.57%。交易員押注 Fed 將在 9 月開始降息，比先前預估的 6 月要晚許多。