可可期貨價格不斷攀高 需求仍有彈性

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-18 20:40

美國可可期貨價格周四 (18 日) 一度漲逾 5%，接近本周一的歷史新高，研磨數據顯示，儘管全球危機導致可可價格飆升至創紀錄水準，但這種巧克力原料的需求仍保有彈性。

根據周四公布數據，今年第一季歐洲的可可研磨量較去年同期僅下滑 2%，亞洲也略有下滑。由於西非糟糕的收成限制供應，可可豆價格在此期間翻逾一倍。

市場正在密切留意研磨數據，已了解這波前所未有的漲勢是否開始影響需求，以及巧克力生產生獲得可可豆的拿度有多大。交易員和分析師預估，由於供應短缺加大可可豆採購難度，以研磨數據來評估衡量供需可能也不是這麼可靠。

截稿前，紐約可可期貨價格上漲 4.73%，至每噸 10,542. 美元，稍早一度上漲 5.2%，接近本周一的歷史新高。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 駐倫敦分析師 Paul Joules 表示，研磨數據表明，儘管目前的價格如此之高，但目前的需求依然堅挺，需求破壞將會到來，不過顯然需求比市場預期更長的時間來過濾數據。

北美地區第一季研磨數據將於周四稍晚公布。Joules 認為，好於預期的數據可能對期貨「非常有利」。

全球可可豆短缺和價格飆升推高了巧克力成本，給買家和交易商帶來了壓力，他們爭相獲取可可豆，但又擔心自己會在動蕩的市場中受損。一些加工商被迫間歇性停止生產，或支付溢價從小型種植者訂購可可豆，以確保供應。