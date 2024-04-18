可可期貨價格不斷攀高 需求仍有彈性
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-18 20:40
美國可可期貨價格周四 (18 日) 一度漲逾 5%，接近本周一的歷史新高，研磨數據顯示，儘管全球危機導致可可價格飆升至創紀錄水準，但這種巧克力原料的需求仍保有彈性。
根據周四公布數據，今年第一季歐洲的可可研磨量較去年同期僅下滑 2%，亞洲也略有下滑。由於西非糟糕的收成限制供應，可可豆價格在此期間翻逾一倍。
市場正在密切留意研磨數據，已了解這波前所未有的漲勢是否開始影響需求，以及巧克力生產生獲得可可豆的拿度有多大。交易員和分析師預估，由於供應短缺加大可可豆採購難度，以研磨數據來評估衡量供需可能也不是這麼可靠。
截稿前，紐約可可期貨價格上漲 4.73%，至每噸 10,542. 美元，稍早一度上漲 5.2%，接近本周一的歷史新高。
荷蘭合作銀行 (Rabobank) 駐倫敦分析師 Paul Joules 表示，研磨數據表明，儘管目前的價格如此之高，但目前的需求依然堅挺，需求破壞將會到來，不過顯然需求比市場預期更長的時間來過濾數據。
北美地區第一季研磨數據將於周四稍晚公布。Joules 認為，好於預期的數據可能對期貨「非常有利」。
全球可可豆短缺和價格飆升推高了巧克力成本，給買家和交易商帶來了壓力，他們爭相獲取可可豆，但又擔心自己會在動蕩的市場中受損。一些加工商被迫間歇性停止生產，或支付溢價從小型種植者訂購可可豆，以確保供應。
全球第五大可可生產國奈及利亞的洪水可能會進一步給可可供應帶來壓力，因為預估種植和中期收穫將受到干擾。
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