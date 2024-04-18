〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 市場聚焦Fed官員談話、企業財報
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-18 21:40
美股主要指數周四 (18 日) 漲跌互現，部分晶片類股反彈走高，投資人消化美國央行官員談話，以確定降息前景。另外，串流媒體巨擘 Netflix(NFLX-US)將於盤後公布最新一季財報，開盤股價小跌 0.4%。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌 2.0%。
美股周四開盤前，美債殖利率微升，先前穩健的經濟數據刺激市場押注 Fed 將不急於降息。在 Fed 貨幣政策的靜默期開始之前，債券市場出現了小幅下跌。前一天，低價買家重新出現，以誘人的殖利率買進美國公債，引發了一波空頭回補。美股期貨在連續四天下跌後震盪，讓標普 500 指數接近技術上的「超賣」水準。
經濟數據方面，美國上周初領失業金人數維持低迷，與健康的就業市場相符。另外，費城聯準銀行製造業活動指數高於預期。
交易員也將密切留意央行官員的言論。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 昨日表示，貨幣政策處於良好狀態，央行不緊急降息。Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 指出，通膨方面的進展可能已經停滯。
截至台北時間周四（18 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 104.09 點或 0.28%，暫報 37,857.40 點
- 那斯達克綜合指數下跌 29.23 點或 0.19%，暫報 15,654.14 點
- 標普 500 指數下跌 1.41 點或 0.03%，暫報 5,020.80 點
- 費半下跌 61.46 點或 1.35%，暫報 4,505.85 點
- 台積電 ADR 下跌 4.68% 至每股 132.53 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.604%
- 紐約輕原油上漲 0.40% 至每桶 83.02 美元
- 布蘭特原油上漲 0.11% 至每桶 87.39 美元
- 黃金上漲 0.61% 至每盎司 2,402.90 美元
- 美元指數升至 105.815
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.23%，至每股 151.99 美元
特斯拉股價連續四個交易日下跌，市值跌破 5,000 億美元。儘管由於預期電動車需求放緩，華爾街多家投行最近下調特斯拉的目標價，但「女股神」伍德 (Cathie Wood) 的方舟投資管理公司仍對該公司的長期前景保持樂觀，繼本周二買入價值 325 萬美元的股票後，周三又買進價值逾 1,000 萬美元的股票。
美光 (MU-US) 早盤股價下跌 2.14%，至每股 113.84 美元
有消息指出美光可望獲得美國商務部超過60億美元的撥款，用於本土建廠工程費用。知情人士透露，此事尚未最終敲定，最快可能在下周宣布。目前尚不清楚除了直接撥款外，美光是否還計劃接受2022年《晶片和科學法案》可提供的貸款。
微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.33%，至每股 410.49 美元
微軟內部計劃在 2024 年底囤積 180 萬塊圖形處理器 (GPU)，這意味著在 2024 年，微軟或將其擁有的 GPU 數量增加兩倍。媒體引述知情人士消息稱，2027 會計年度，微軟預估在 GPU 和資料中心上花費將達到約 1,000 億美元。
今日關鍵經濟數據：
- 上周初領失業金人數報 21.2 萬人，預期 21.5 萬人，前值 21.2 萬人
- 上周續領失業金人數報 181.2 萬人，預期 181.8 萬人，前值 181 萬人
- 美國費城聯準銀行製造業指數報 15.5，預期 1.5，前值 3.2
華爾街分析：
瑞銀報告中指出，根據 G10 外匯公允價值最新模型，美元估值仍遠未達到極端水平，目前被高估約 2.5%-5.5%，遠低於分析預估的 20%-25% 。
該行指出，美元的高估主要是由於美國相對於其他 G10 國家貨幣的強勁成長，以及大宗商品價格的上漲。然而，美元的高估程度並不像簡單 PPP 模型所暗示的那麼嚴重，並有助於解釋美元為何最近一直持續強勢。
- 美國企業扮創新推手 美股依然獨占鰲頭？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇