〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 市場聚焦Fed官員談話、企業財報

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-18 21:40

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌 2.0%。

美股周四開盤前，美債殖利率微升，先前穩健的經濟數據刺激市場押注 Fed 將不急於降息。在 Fed 貨幣政策的靜默期開始之前，債券市場出現了小幅下跌。前一天，低價買家重新出現，以誘人的殖利率買進美國公債，引發了一波空頭回補。美股期貨在連續四天下跌後震盪，讓標普 500 指數接近技術上的「超賣」水準。

經濟數據方面，美國上周初領失業金人數維持低迷，與健康的就業市場相符。另外，費城聯準銀行製造業活動指數高於預期。

交易員也將密切留意央行官員的言論。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 昨日表示，貨幣政策處於良好狀態，央行不緊急降息。Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 指出，通膨方面的進展可能已經停滯。

截至台北時間周四（18 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.23%，至每股 151.99 美元

特斯拉股價連續四個交易日下跌，市值跌破 5,000 億美元。儘管由於預期電動車需求放緩，華爾街多家投行最近下調特斯拉的目標價，但「女股神」伍德 (Cathie Wood) 的方舟投資管理公司仍對該公司的長期前景保持樂觀，繼本周二買入價值 325 萬美元的股票後，周三又買進價值逾 1,000 萬美元的股票。

美光 (MU-US) 早盤股價下跌 2.14%，至每股 113.84 美元

有消息指出美光可望獲得美國商務部超過60億美元的撥款，用於本土建廠工程費用。知情人士透露，此事尚未最終敲定，最快可能在下周宣布。目前尚不清楚除了直接撥款外，美光是否還計劃接受2022年《晶片和科學法案》可提供的貸款。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.33%，至每股 410.49 美元

微軟內部計劃在 2024 年底囤積 180 萬塊圖形處理器 (GPU)，這意味著在 2024 年，微軟或將其擁有的 GPU 數量增加兩倍。媒體引述知情人士消息稱，2027 會計年度，微軟預估在 GPU 和資料中心上花費將達到約 1,000 億美元。

今日關鍵經濟數據：

上周初領失業金人數報 21.2 萬人，預期 21.5 萬人，前值 21.2 萬人

上周續領失業金人數報 181.2 萬人，預期 181.8 萬人，前值 181 萬人

美國費城聯準銀行製造業指數報 15.5，預期 1.5，前值 3.2

華爾街分析：

瑞銀報告中指出，根據 G10 外匯公允價值最新模型，美元估值仍遠未達到極端水平，目前被高估約 2.5%-5.5%，遠低於分析預估的 20%-25% 。