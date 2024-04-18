路透：墨西哥面對美國施壓 將停止對中國電動車製造商獎勵措施

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-18 19:41

路透周四 (18 日) 報導，三名知情墨西哥官員表示，墨西哥聯邦政府在美國壓力下拒絕為投資電動車生產提供低成本公共土地或減稅等獎勵措施，與中國汽車製造商保持距離。

知情人士說，墨西哥高層官員與中國汽車製造商的上一次會晤是在 1 月份，會晤對象是全球銷量最大的電動車製造商之一比亞迪 (002594-SZ) 的高階主管。

不願透露姓名的消息人士說，墨西哥官員在會議上明確表示，他們不會像過去那樣給予汽車製造商補助，官員將暫停未來與中國汽車製造商的任何會議。

對於上述報導，墨西哥總統羅培茲歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 的辦公室沒有立即回應置評請求、墨西哥經濟部拒絕置評。

比亞迪高層和中國駐拉美國家大使館沒有立即回應置評請求。白宮發言人說，美國總統拜登不會讓中國汽車製造商在市場上充斥對美國國家安全構成威脅的汽車。

路透無法確定此後有哪些中國汽車製造商要求會面。墨西哥政府官員通常不會透露向這些公司提供的建廠補貼。

報導指出，目前約有 20 家中國汽車製造商在墨西哥銷售汽車，但還沒有一家在墨西哥設立工廠。中國汽車約占墨西哥所有品牌汽車的三分之一。

消息人士將此舉歸因於美國政府的壓力，特別是美國貿易代表辦公室 (USTR) 的壓力，要求將中國汽車製造商排除在根據北美自由貿易協定建立的自由貿易區之外。

美國貿易代表辦公室的一名官員對路透的回應沒有涉及報導提及的施壓，但該官員表示：「北美自由貿易協定 / 美墨加協定 (USMCA) 並不意味著「為中國和其他可能尋求不付錢進入我們市場的國家提供後門… 關稅」。

美國貿易代表辦公室關注的是這個問題，因為它與汽車、鋼鐵和鋁有關。