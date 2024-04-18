摩根士丹利逆風預測：英國央行將在5月降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-18 20:00

根據美媒《CNBC》報導，摩根士丹利 (MS-US) 表示，英國央行 (Bank of England, BOE) 仍有可能在 5 月降息。隨著支持 BOE 降息的市場情緒消退，這是一個越來越罕見的提振信心的呼籲。

摩根士丹利首席經濟學家 Jens Eisenschmidt 昨日在《Street Signs》的節目中表示仍考慮 BOE 會在 5 越降息，他也重申 BOE 對先前會議的承諾。

根據 LSEG 的數據，摩根士丹利的反向觀點目前與市場共識有一段距離，市場目前預估 BOE 將在 9 月首次降息。同時，英國正在為 2025 年 1 月 28 日之前的大選做準備。

近幾周降息預期減弱，因美國通膨居高不下，且美國聯準會 (Fed) 言論愈發強硬，令全球通膨降溫前景蒙上陰影。就連上周暗示即將降息的歐洲央行 (ECB) 也表示，不斷升級的中東緊張局勢可能會威脅到這些計畫。

BOE 總裁貝利 (Andrew Bailey) 昨日表示，歐洲的前景與美國不同，並對英國通膨正在下降表示樂觀，稱最新數據與該行的預測「基本相符」。

英國 3 月通膨率的降幅略低於預期，從 2 月的 3.4% 降至 3.2%，但低於分析師上個月預測的 3.1%。BOE 預測，今年第二季通膨率將跌破 2% 的目標，然後在今年稍晚回升至 3%。Eisenschmidt 說，摩根士丹利的英國經濟學家也同意這一點。

Eisenschmidt 說：「整體來說，在某種程度上，各國央行都在同一條船上。通膨降溫的過程是坎坷的，它不是完全安全的，所以你想慢下來，你想以一個有節制的速度前進。」他還指出，對英國和歐洲央行來說，很明顯降息即將到來，而對 Fed 來說可能還要再等一會兒。