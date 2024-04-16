〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人密切留意中東衝突

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-16 21:43

截稿前，道瓊工業指數漲逾 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 15 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.3%。

美股開盤前，主要指數期貨小幅走高，投資人正在努力應對更長時間內的高利率和以色列反擊的威脅，其中標普 500 指數在過去兩個交易日下跌逾 1% 後復甦，兩期期美債殖利率逼近 5%、美元連續第五天上漲，為 1 月以來最長時間連續上漲。

經濟數據繼續凸顯美國經濟實力，而中東衝突加劇能源價格和通膨走高風險，讓 Fed 即將降息的希望落空。隨著財報季到來，投資人越來越擔心這些大型股難以證明自己的高估值是合理的。

Lombard Odier 資產管理公司宏觀研究主管 Florian Ielpo 表示：「市場正在尋找一個喘息的藉口，地緣政治風險不斷上升，加上通膨擔憂和 Fed 焦慮，為這提供了一些不錯的理由。」

隨著股市和債市承壓，美元因投資者湧入避險資產而走高。Mediolanum International Funds 固定收益部門主管 Daniel Loughney 表示，近期數據讓 Fed 暫停思考，市場已大幅重新定價。他說：「我們有一個強大的動態，即美國的成長和通膨動態與大宗商品和供應鏈相關的宏觀通膨壓力交織在一起。」

華爾街頂級策略師表示，今年創紀錄的漲勢使市場特別容易受到回檔的影響。

花旗集團策略師 Chris Montagu 在一份報告中寫道：「如果市場轉為負面，走勢可能會更快、更大，因為大量多頭部位已經處於虧損狀態。」

截至台北時間周二（16 日）22 時許：

焦點個股：

美銀 (BAC-US) 早盤股價下跌 1.39%，至每股 35.45 美元

美國銀行 (Bank of America) 周二 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，由於該季淨利息收益 (NII) 與投資銀行業務表現佳，營收、經調整後每股獲利均優於分析師預期。

嬌生 (JNJ-US) 早盤股價下跌 1.64%，至每股 145.17 美元

美國醫療巨擘嬌生 (Johnson & Johnson) 周二 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，由於其最暢銷治療乾癬的藥物喜達諾 (Stelara) 銷售低於預期，該季營收表現略低華爾街分析師預期，儘管如此，整體藥品銷售仍略高預期，每股獲利表現仍然出色。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.19%，至每股 414.42 美元

根據紐約時報報道，微軟周二計劃宣布向阿拉伯聯合大公國的人工智慧巨擘 G42 投資 15 億美元。根據合作協議，微軟總裁史密斯將加入 G42 董事會，而 G42 將使用微軟的 Azure 雲端來開發其人工智慧應用。此次投資使微軟獲得了 G42 的少數股權。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月營建許可月增率初值報 - 4.3%，預期 - 0.9%，前值 2.3%

美國 3 月營建許可年化總數初值報 145.8 萬戶，預期 151.4 萬戶，前值 152.3 萬戶

美國 3 月新屋開工年化月率報 - 14.7%，預期 - 2.4%，前值 12.7%

美國 3 月新屋開工年化總數報 132.1 萬戶，預期 148 萬戶，前值 154.9 萬戶

美國 3 月工業生產指數月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.1%

美國 3 月產能利用率報 78.4%，預期 78.5%，前值 78.2%

華爾街分析：