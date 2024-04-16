策略師：如果利率居高不下 明年美國經濟將出現更多問題

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-16 21:00

道富銀行 (State Street) 歐洲、中東和非洲投資策略主管 Altaf Kassam 周二 (16 日) 表示，如果美國聯準會 (Fed) 不盡快對利率採取行動，美國經濟可能在 2025 年遭遇風暴。該行對 Fed 在 6 月降息的預期沒有改變。

Kassam 向美國財經媒體《CNBC》表示，傳統的貨幣政策機制已經失效，這意味著 Fed 所做的任何改變都需要更長的時間才能滲透到近實體經濟中，這可能會推遲任何重大衝擊。他在《CNBC》節目《Squawk Box Europe》表示：「傳統的傳導政策機制已經崩潰，或者不起作用了。」

這位研究主管將這種轉變歸因於兩件事。首先是美國消費者，他們最大的負債通常是抵押貸款，在新冠肺炎低利率時代，抵押貸款大多是長期固定利率的。與此同時，美國企業基本上也在已較低的利率替債務進行再融資。因此，例如持續高利率的影響可能要到他們進一步進行再融資時才會感受的到。

Kassam 說：「問題是，如果利率保持在這個水準直到 2025 年，到那時候再融資的高牆會到來，那麼我們將開始看到更多事情崩潰。」他補充說：「就目前而言，消費者和企業並未感受到利率上升的壓力。」

由於持續的通膨數據和決策者的鷹派言論，Fed 近期降息的預期最近消退。

舊金山聯準銀行 (San Francisco Fed) 總裁戴莉 (Mary Daly) 昨日表示，美國降息「沒有緊迫性」，因為經濟和勞動力市場繼續顯示出強勁的跡象，通膨仍高於 Fed 的 2% 目標。

直到上個月，市場還預估今年最多將有三次降息，第一次是在 6 月。然而，自那以來，一系列銀行延遲降息時間表，美銀 (BAC-US) 和德銀 (Deutsche Bank) 上周都表示，現在預估只會在 12 月降息一次。