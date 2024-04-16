〈財報〉投行與利息收入表現佳 美銀Q1營收、獲利優預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-16 20:36

美國銀行 (Bank of America) 周二 (16 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，由於該季淨利息收益 (NII) 與投資銀行業務表現佳，營收、經調整後每股獲利均優於分析師預期。

根據財報，美國銀行第一季 (截至 3/31) 營收年減 1.6% 至 259.8 億美元，但高於分析師預估的 254.6 億美元，經調整後每股獲利報 0.83 美元，也高於分析師預期的 0.76 美元；淨利年減 18% 至 66.7 億美元，合每股 0.76 美元，低於去年同期的 82 億美元或每股獲利 0.94 美元，不計入 7 億美元的 FDIC 評估費用，每股獲利報 0.83 美元。

圖：美銀財報

值得注意的是，美銀上季淨利息收益年減 2.9%，141.9 億美元，高於 StreetAccount 預估的 139.3 億美元，此前有分析師預測美銀該季淨利息收益年減 4%。

第一季營收按業務劃分，投行業務營收年增 35% 至 15.7 億美元，高於分析師預估的 13.6 億美元、股票交易收入成長 15% 至 18.7 億美元，高於 18.4 億美元、固定收益業務營收年減 3.6% 至 33.1 億美元，但略高市場預期的 32.4 億美元、財富業務營收年增 5.2% 至 55.9 億美元。

另外，美銀美林財富管理部門獲利成長 10% 至 10 億美元，原因是股票價值上升導致費用上漲。該部門管理資產規模從去年第四季的 1.3 兆美元增至 1.4 兆美元。

由於亮眼的股票交易收入，幫助美銀上季獲利超過分析師預期。美銀執行長周二聲明表示：「本季 (第一季) 美國銀行的銷售和交易員業務持續保持去年強勁態勢，繳出 10 多年最好一季的佳績。」

此外，美銀第一季非利息支出比去年同期飆升 6.2% 至 172 億美元，高於分析師預估的成長 2.6% 至 167 億美元。收費和成本一直是投資人留意的另一焦點，通膨持續給支出帶來壓力。

市場分析指出，美銀的表現讓人們再次看到，在聯準會 (Fed) 更長時間維持較高借貸成本之際，美國消費者和企業的境況如何。在利率上升的背景下，銀行的資產負債表總體上保持彈性，儘管不確定性依然存在，包括通膨壓力和中東地區的攻擊。