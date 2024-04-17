需求疲軟、裁員消息衝擊 特斯拉市值一度跌破5000億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-17 01:04

美國電動車龍頭特斯拉股價延續今年以來的跌勢，市值一度跌破 5,000 億美元，該公司本周宣布的裁員消息進一步惡化投資人對這家電動車製造商的信心。自去年 4 月以來，特斯拉市值從未低於 5,000 億美元。

特斯拉的麻煩始於去年 10 月，當時該公司警告電動車的需求開始放緩，但直到本月公布第一季銷售額遠低於分析師預期時，這種疲軟的全面程度才顯現出來。

這些數據重新引發了投資人對特斯拉成長軌跡的擔憂，隨後又有消息稱，該公司打算放棄生產更便宜的電動車的計畫，轉而專注於製造所謂的機器人計程車 (robotaxi)，接著本周一宣布的大規模裁員是最新的打擊。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 表示:「昨天宣布的大規模裁員，相當於減少了載人生產能力，毫無疑問，交貨量的下降是需求下降的結果，而不是供應下降的結果。」

需求不足困擾著全球電動車製造商，對特斯拉的股價來說，這種情況比其他汽車製造商更可怕。這是因為這家由馬斯克領導的公司擁有巨大的估值溢價，部分原因是它有可能主導未來的電動車產業。就連馬斯克也表示，除非能解決自動駕駛汽車的問題，否則特斯拉的價值將「基本上為零」。

但分析師和投資人表示，儘管製造一款全自動駕駛汽車對該公司的前景至關重要，但同時製造一款價格合理的電動車對推動成長也很重要，尤其是因為大多數專家都認為，自動駕駛汽車可能需要幾十年的時間才能大規模普及。

Wedbush 的分析師 Dan Ives 表示：「儘管考慮到第一季的災難性交付和業務面臨的整體壓力，特斯拉這次在削減成本方面很主動，但對於一家處於兩波浪增長浪潮之間的公司來說，這是一次大規模的成本削減舉措。」

特斯拉將於 4 月 23 日公布第一季業績，對該公司來說，這項風險正在迅速上升。投資者將尋求一個解釋，為什麼在成長受到質疑的時候做出策略轉向。