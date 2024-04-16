〈財報〉暢銷藥物銷售不及預期 嬌生Q1業績憂喜參半

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-16 19:57

美國醫療巨擘嬌生 (Johnson & Johnson) 周二 (16 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，由於其最暢銷治療乾癬的藥物喜達諾 (Stelara) 銷售低於預期，該季營收表現略低華爾街分析師預期，儘管如此，整體藥品銷售仍略高預期，每股獲利表現仍然出色。

展望未來，嬌生預估今年全年銷售額介在 880 億至 884 億美元區間，而今年 1 月給出的指引為 878 億至 886 億美元，中間值維持在 882 億美元不變化；全年經調整後每股獲利估介在 10.60 美元至 10.75 美元，而此前預期為 10.55 美元至 10.75 美元，將中間值從 10.65 美元上調至 10.68 美元。

另外，嬌升還表示將把單季股息提高 4.2% 至每股 1.24 美元，新股息將於 6 月 4 日支付給 5 月 21 日登記在冊的股東。

具體來看，嬌生第一季 (截至 3/31) 營收年增 2.3% 至 213.83 億美元，略低於分析師預期的 213.9 億美元；淨利報 53.54 億美元，合每股 2.20 美元，去年同期則虧損 4.91 億美元或每股虧損 0.19 美元；經調整後每股獲利報 2.71 美元，高於分析師預估的 2.64 美元。

圖：嬌生財報

首季營收按部門劃分，創新藥品部門銷售額年增 1.1% 至 135.62 億美元，略高於華爾街分析師平均預期；醫療技術部門銷售額年增 4.5% 至 78.21 億美元；全球銷售額成長 4.5%。

至於核心商品第一季銷售，喜達諾銷售額報 24.5 億美元，低於市場預期的 26 億美元；血癌治療藥物 Darzalex 銷售額年增約 19% 至 26.9 億美元，符合市場預估的 26.8 億美元預期，有分析人士指出，該藥今年有望帶來超過 110 億美元的銷售額；最近獲批准癌細胞療法藥物 Carvykti 營收為 1.57 億美元；另一種血癌治療藥物 Tecvayli 銷售額為 1.33 億美元。

值得注意的是，喜達諾的關鍵專利已於去年到期，因此今年晚些時候將面臨生物相似藥 (Biosimilar) 競爭，不過嬌生已達成協議，將喜達諾的生物相似藥在美國上市時間延遲至 2025 年。分析師指出，延遲生物相似藥推出的競爭將讓喜達諾對嬌生今、明兩年的營收貢獻超出先前預期。