大摩估Fed首次降息延至7月、下修今年降息次數預期

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-16 07:53

因強勁的經濟和通膨數據導致利率前景混亂，摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 放棄對聯準會(Fed)6 月開始降息的預測，並且認為 Fed 今年將降息三次。

大摩分析師近期發布報告表示：「最近的通膨數據令短期路徑變得混亂，因此我們將 Fed 首次降息的預期時間推遲再 7 月，並將預期降息次數從之前的四次下修至三次。」大摩的最新看法和 Fed 先前給出的預測一致。

近期的數據表現，迫使大摩調高美國今年的經濟成長預期，該行目前預估今年第四季國內生產毛額 (GDP) 成長率為 2.3%，2025 年全年成長率為 2.1%，較先前預測高出 0.7%。

大摩分析師現在認為 Fed 將在 7 月啟動首次降息，預估到 2025 年中期，利率將降至 3.625%。他們認為通膨放緩的趨勢將持續下去，因為強勁的經濟成長主要是由移民激增所貢獻。

大摩表示，美國經濟正在經歷正面的供應面衝擊，這讓經濟規模得以擴大，卻不會增加通膨壓力。這種供應面衝擊將導致今年的勞動力市場從平衡走向供應過剩，推高失業率，緩解薪資壓力。

分析師稱：「即使 GDP 成長率顯著上升，我們現在看到勞動力市場更加疲軟，而且我們幾乎沒有修改通膨預測。」

與此同時，美國周一 (15 日) 公布優於預期的零售銷售數據，這提高了人們對利率將在更長一段時間內維持在高檔的預期。市場押注消費者可能繼續支出，從而支持經濟成長。