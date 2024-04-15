Fed三把手威廉斯仍估今年會開始降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-15 22:20

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周一 (15 日) 表示，如果通膨繼續逐步降溫，聯準會 (Fed) 今年可能會開始降低利率。他指出，貨幣政策處在良好狀態，消費者和整體經濟仍然持續強勁。

威廉斯周一受訪時說：「我們需要在某個時候啟動一個程序，讓利率回到更正常的水準，而我個人的觀點是，這個過程可能會在今年開始。」

美國 3 月關鍵通膨指標連續第三個月超過經濟學家預期，加劇人們對冷卻物價進展停滯擔憂。威廉斯說，他不認為最近的通膨數據是個「轉折點」，不過這些數據將會影響自己的觀點和預測。目前外面對 Fed 降息預期不斷延後，交易員不再完全定價 Fed 會在 11 月前降息。

另外，Fed 在上月公布的預測中，只勉強預測今年有 3 次降息。威廉斯上周表示，雖然 Fed 在通膨和就業目標方面取得巨大進展，但短期內沒有必要降息。

威廉斯也提到，目前央行官員正在「非常仔細」留意中東局勢發展，儘管他並不認為這是美國經濟展望的主要推動力。伊朗周末對以色列發動報復性導彈和無人機襲擊，這種破壞穩定的行為有可能引發中東地區更廣泛的衝突。

至於資產負債表方面，威廉斯說官員開始放慢縮減資產負債表的步伐是一種謹慎的做法，他坦承放慢縮表正在按計畫進行。根據上次 Fed 最新會議紀錄顯示，決策者普遍傾向把縮表速度放慢一半左右。