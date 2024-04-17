〈美股盤後〉鮑爾放鷹推升殖利率 標普那指收低 道瓊止步連6黑

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-17 05:14

道瓊周二反彈，結束自去年 6 月以來最長的連跌紀錄。標普 500 和那指均較上月創下的歷史高點跌近 4%。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，近期的通膨數據並未給決策官員足夠信心很快降息，並指出 Fed 將利率維持在較高水平的時間，可能比之前預期的還要更長。鮑爾此番言論一出，2 年期美債殖利率一度升破 5%，10 年期美債殖利率逼近 4.7%。

除了鮑爾以外，Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 也表示，雖然央行在壓制通膨方面取得相當大的進展，但讓通膨可持續回落到 2% 的目標「尚未完成」。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 日前重申對央行不急於降息的看法，稱經濟成長穩健、勞動力市場強勁，且通膨依舊處在高檔。

財報季才剛開跑不久，大型公司的業績表現便給了華爾街樂觀的理由。FactSet 數據顯示，標普 500 成分股目前只有不到 10% 公布最新業績，但那些已公布財報的公司，有近五分之四的業績表現超出華爾街普遍預期。

伊朗周六 (13 日) 向以色列發射飛彈和無人機後，交易員也密切關注中東的緊張局勢。芝加哥選擇權交易所波動指數 (VIX) 在前一交易日躍升後，周二徘徊在 19 左右。

美股周二 (16 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 63.86 點，或 0.17%，收 37,798.97 點。

標普 500 指數下跌 10.41 點，或 - 0.21%，收 5,051.41 點。

那斯達克綜合指數下跌 19.77 點，或 - 0.12%，收 15,865.25 點。

費城半導體指數上漲 41.43 點，或 0.89%，收 4,720.53 點。

NYSE FANG + 指數下跌 11.77 點，或 - 0.12%，收 9,851.04 點。

標普 500 指數由房地產和公用事業股領跌。(圖: Finviz)

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