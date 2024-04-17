〈美股盤後〉鮑爾放鷹推升殖利率 標普那指收低 道瓊止步連6黑
鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-17 05:14
在聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示央行不急於降息後，美債殖利率周二 (16 日) 攀高，2 年期美債殖利率一度觸及 5%，美股震盪後收盤漲跌不一，標普 500 指數和那斯達克綜合指數連三黑，道瓊則止步連六跌，由聯合健康 (UNH-US) 領漲。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，近期的通膨數據並未給決策官員足夠信心很快降息，並指出 Fed 將利率維持在較高水平的時間，可能比之前預期的還要更長。鮑爾此番言論一出，2 年期美債殖利率一度升破 5%，10 年期美債殖利率逼近 4.7%。
除了鮑爾以外，Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 也表示，雖然央行在壓制通膨方面取得相當大的進展，但讓通膨可持續回落到 2% 的目標「尚未完成」。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 日前重申對央行不急於降息的看法，稱經濟成長穩健、勞動力市場強勁，且通膨依舊處在高檔。
然而，由於第一季營收優於預期，聯合健康終場收高 5.2%，令道瓊獲得提振；另一道瓊成份股嬌生 (JNJ-US) 在公布業績好壞參半後，終場收跌逾 2%。
銀行股的部分，因投行業務復甦，摩根士丹利 (MS-US)Q1 獲利擊敗市場預估，終場收高 2.45%；美國銀行(BAC-US) 公布獲利和營收下滑後，最終下跌近 3.7%。
財報季才剛開跑不久，大型公司的業績表現便給了華爾街樂觀的理由。FactSet 數據顯示，標普 500 成分股目前只有不到 10% 公布最新業績，但那些已公布財報的公司，有近五分之四的業績表現超出華爾街普遍預期。
伊朗周六 (13 日) 向以色列發射飛彈和無人機後，交易員也密切關注中東的緊張局勢。芝加哥選擇權交易所波動指數 (VIX) 在前一交易日躍升後，周二徘徊在 19 左右。
美股周二 (16 日) 主要指數表現：
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