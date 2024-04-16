〈紐約匯市〉美零售銷售強勁 DXY觸五個高位 日元兌美元續創34年新低

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-16 05:51

美國公布 3 月零售銷售增幅超出預期後，美元指數周一 (15 日) 觸及 11 月初以來最高，日元兌美元則貶至 1990 年以來新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.14%，報 106.19。

美國上月零售銷售月增 0.7%，高於路透訪調經濟學家預期的 0.3%，2 月數據也獲上修至 0.9%。

通膨仍具黏性且經濟成長強勁，令投資人推遲對聯準會 (Fed) 可能何時降息的預期，對 Fed 今年將降息多少的預期也比原先還要更少。交易員目前預估年底前降息幅度將不到兩次，每次 25 個基點，低於此前預期的三次。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 John Williams 周一表示，Fed 政策處於良好狀態，依然具有限制性。他認為央行可能從年底開始降息。

投資人同時關注中東緊張局勢是否升級，這可能增加對避險美元的需求。

以色列周一面臨來自美國等盟國的壓力，要求其保持克制，避免緊張局勢升級。以色列正在思考如何應對伊朗周末的飛彈和無人機襲擊。

受美元走強和美日利差影響，日元兌美元周一貶逾 0.6%，至 154.23 日元兌 1 美元。

日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周一表示，正在密切關注匯率走勢，重申政府已做好充分準備採取行動。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 認為，比起在美元全面走強的時期，日元本身表現不佳，遭受干預的可能性愈大。他說，日本官員也可能在日元匯價達到 155 等關鍵水平時介入。

歐元跌 0.16% 至 1.0623 美元，至 11 月 3 日以來最低。因歐洲央行 (ECB) 為 6 月降息敞開大門，歐元兌美元上周創下 2022 年 9 月下旬以來最大單周貶幅。

澳幣貶近 0.4% 至 0.6440 美元，紐幣跌近 0.6% 至 0.5902 美元，兩者均創 11 月 14 日以來最低。

加密貨幣方面，比特幣跌 1.3% 至 63,214 美元，其上周六 (13 日) 一度跌至 61,323 美元，觸及 3 月 20 日以來最低水平。

截至台灣時間周二 (16 日) 約 6:00 價格: