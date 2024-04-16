〈台股盤前要聞〉外資擴大賣超278億出脫台積電、資金避險回流美元

鉅亨網新聞中心 2024-04-16 05:10

4/15 台股盤前要聞

1. 台北股市集中市場 15 日下跌 286.8 點，跌幅 1.38%，收盤指數報 20449.77 點，失守 10 日線，市場成交值爲 4783 億元，三大法人賣超 338.54 億元，除投信買超 27.41 億元外，外資賣超 267.91 億元，主要賣超聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW) 及燿華 (2367-TW) 各檔賣超張數都在 1.5 萬張以上，台積電 (2330-TW) 也遭賣超 11843 張。

2. 新台幣 15 日全日處貶值態勢，最低一度來到 32.39 元，貶值 9.7 分，終場收在 32.378 元，貶值 8.5 分，台北外匯經紀公司成交值 9.91 億美元，資金回流美元的避險情緒轉強，但交投量並未失控，匯市未見明顯的恐慌氣氛。

3. 上周末中東戰局一觸即發，伊朗史上首度從本土對以色列領土發動攻擊，不過，由於美國總統拜登表態不支持以色列反擊，緊張情勢略降溫，法人認為，此次伊朗攻擊事件應暫時不會引發成為區域性戰爭，首當其衝的海運業者也暫時沒有供應鏈再度斷鏈的可能性。

4. 櫃買中心公告上櫃公司 2 年董監酬金支領資訊，有 209 家上櫃公司去年虧損仍發董事酬金，其中有 4 家公司平均每位董事酬金逾百萬元，以台嘉碩（3221-TW）為最，去年度虧損 1360 萬元，全體董事酬金卻達 1546.5 萬元，平均每位董事薪酬 171.8 萬元。