〈焦點股〉銅價概念股出運 大亞股價發光又發電爆量漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-15 10:47

線纜廠大亞 (1609-TW) 受惠台電強韌電網計畫挹注，電線電纜訂單穩定，持續供不應求，加上國際銅價回升至 4.3 美元以上，激勵今 (15) 日股價跳空漲停鎖住 55.6 元，寫下歷史新高價，成交更爆量超過 13 萬張。

倫敦金屬交易所 (LME) 配合美國和英國的新制裁，禁止自 4 月 13 日後生產的任何俄羅斯金屬交割，15 日 LME 銅開盤漲幅超 2%，來到 4.39 美元，創下近 52 周來新高，隨後雖拉回，但仍持穩在 4.3 美元之上。

大亞今天早盤跳空漲停，雖然盤中一度漲停打開，不過隨後再度強攻漲停鎖住 55.6 元，股價創下歷史新高，站上所有均線，成交爆量超過 13 萬張，排隊買單超過 8000 張。

董事長沈尚宏日前指出，志光二期光儲合一案場在上月 20 日已經通過台電能力測試，23.3MW 儲能系統近期就可以加入台電的電力交易平台，可望進一步推升大亞整體營運。

另外，大亞旗下智璞儲能科技投入大台中地區，台中龍井的 100MW 的 E-dReg 儲能案場也於上月 11 日正式動工，最快明年第二季建置完成。沈尚宏預估，未來每日可提供 20 萬度總儲能量，可供 2 萬戶家庭的每日用電，2025 年 6 月將可上台電交易平台，期望 2025 年可以完成 100MW 的儲能系統擴增。