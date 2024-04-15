〈焦點股〉銅價概念股出運 大亞股價發光又發電爆量漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-15 10:47
線纜廠大亞 (1609-TW) 受惠台電強韌電網計畫挹注，電線電纜訂單穩定，持續供不應求，加上國際銅價回升至 4.3 美元以上，激勵今 (15) 日股價跳空漲停鎖住 55.6 元，寫下歷史新高價，成交更爆量超過 13 萬張。
倫敦金屬交易所 (LME) 配合美國和英國的新制裁，禁止自 4 月 13 日後生產的任何俄羅斯金屬交割，15 日 LME 銅開盤漲幅超 2%，來到 4.39 美元，創下近 52 周來新高，隨後雖拉回，但仍持穩在 4.3 美元之上。
大亞今天早盤跳空漲停，雖然盤中一度漲停打開，不過隨後再度強攻漲停鎖住 55.6 元，股價創下歷史新高，站上所有均線，成交爆量超過 13 萬張，排隊買單超過 8000 張。
董事長沈尚宏日前指出，志光二期光儲合一案場在上月 20 日已經通過台電能力測試，23.3MW 儲能系統近期就可以加入台電的電力交易平台，可望進一步推升大亞整體營運。
另外，大亞旗下智璞儲能科技投入大台中地區，台中龍井的 100MW 的 E-dReg 儲能案場也於上月 11 日正式動工，最快明年第二季建置完成。沈尚宏預估，未來每日可提供 20 萬度總儲能量，可供 2 萬戶家庭的每日用電，2025 年 6 月將可上台電交易平台，期望 2025 年可以完成 100MW 的儲能系統擴增。
展望今年，沈尚宏指出，預期未來能源事業將逐季往上，漆包線也有望隨著景氣回溫而有所回升。大亞 3 月營收 24.54 億元，月增 25.54%，年減 5.26%。累計今年第一季營收 67.42%，年增 6.20%。
此外，由於去年大亞接獲台電強韌電網訂單，加上處分保瑞 (6472-TW) 及穎崴 (6515-TW) 股票獲利，去年每股純益達 3.91 元，破歷史新高。上周五 (12 日) 董事會決議通過配發每股現金股利 1.2 元，0.5 元股票股利，合計配發 1.7 元股息，是歷年配發最高，配發率達 43.48%。
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