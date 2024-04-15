中鋼5月盤價開平盤 看好鋼價築底走升

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-15 16:41

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 5 月盤價，考量亞洲鋼市仍處調整期，為穩定市場信心，月盤產品以平盤開出，同時擴大多元配套措施，確保客戶出口接單競爭力，且目前美國鋼價率先領頭上漲，歐洲鋼市呈築底反彈跡象，第二季全球鋼市有望築底走升。

中鋼認為，全球製造業穩步復甦，高利率環境接近尾聲，有助需求重回成長正軌，美國鋼價率先領頭上漲，歐洲鋼市呈築底反彈跡象，美國消費為經濟先行指標，拉動鋼價回升，中國大陸製造業為經濟同期指標，鋼價低檔形成。

總經方面，全球經濟逐漸擺脫通膨壓力，歐美經濟持續回穩，帶動亞洲國家出口動能增溫，中國大陸持續推出各項振興政策提振經濟活力，帶動製造業景氣轉入上升週期，IMF 預估今年全球經濟成長率達 3.1%。

標普全球 (S&P Global) 公布美國 3 月 PMI 指數為 51.9，維持擴張區間；中國大陸兩會定調今年經濟成長率目標為 5%，擴大推動振興房市、投入基建、刺激消費與放寬外資投資製造業等利多政策；台灣景氣穩步復甦，廠房與商辦等營建用鋼需求穩健釋出，機械、自行車、手工具與扣件行業等重回上升軌道。

世界鋼鐵協會 Worldsteel 表示，高利率環境將退場，製造業展現復甦態勢，全球鋼鐵需求可望回升，預估 2024 年全球鋼鐵需求成長 1.7%，較 2023 年增加約 3010 萬噸。

鋼鐵供給方面，中鋼協統計 3 月下旬中國大陸日均粗鋼產量 253.7 萬噸，同比減少 7.4%，中國大陸鋼鐵產能供需失衡，近日中鋼協提出控管粗鋼產量倡議，中國大陸發改委及國家統計局等跨部門聯合展開粗鋼產量調控工作，以抑制鋼鐵供給，促進鋼市健康發展。

原物料方面，鐵礦砂價格重回每公噸 100-110 美元區間，煤礦價格維持每公噸 220-230 美元，煤鐵價格持續位處十年平均水準之上。原物料上漲加上國內電費調漲，復以通膨推升人事成本、碳費及碳中和相應設備投資，墊高鋼廠營運成本，為鋼價提供支撐。

行情來看，美國鋼廠 Cleveland-Cliffs 於 3 月連續兩波宣布調漲熱軋價格，累積調幅每短噸 100 美元 (約每公噸 110 美元)，帶動美國熱軋行情自低點彈升約每公噸 70 美元。中國適逢兩會召開，寶鋼 4 月盤以平盤呼應中央穩經濟政策，但面臨產能過剩、次級鋼廠低價搶單壓力，5 月盤每公噸小跌 100-150 人民幣 (約 13-21 美元)。

中鋼表示，中國大陸去化產能過剩壓力，鋼鐵超額產量外溢，重創各國鋼鐵業，中國大陸部份不法貿易商涉嫌買單出口等違法逃稅行為，除中國大陸當局嚴令查緝之外，越南、泰國、印尼、巴西、土耳其等多國也陸續對中國大陸提出熱軋等鋼品反傾銷控訴。