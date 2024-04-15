〈台幣〉資金回流美元避風港 收貶8.5分幸量能未失控

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-15 16:45

新台幣今 (15) 日全日處貶值態勢，最低一度來到 32.39 元，貶值 9.7 分，終場收在 32.378 元，貶值 8.5 分，台北外匯經紀公司成交值 9.91 億美元，資金回流美元的避險情緒轉強，但交投量並未失控，匯市未見明顯的恐慌氣氛。

新台幣今日以 32.3 元、貶值 0.7 分開出後，持續走弱，最低來到 32.39 元，全日高低價差 9 分，終場收在 32.378 元，貶值 8.5 分。

觀察主要亞幣，受到美元指數來到 5 個月新高的影響，日圓貶值超過 0.4%，新台幣貶值 0.26%，泰銖和韓元貶 0.2%，人民幣、港幣和星元則處狹幅整理中。

法人分析，中東緊張氣氛加劇，避險需求轉強，包括黃金、美元都有撐，再加上美國聯準會降息時點恐延到 6 月過後，近期美元可能欲小不易。