中東戰雲密布 供應鏈瓶頸暫無憂 海運三雄股價續跌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-15 10:16

伊朗對以色列發射逾 300 枚飛彈及無人機，儘管 G7 譴責並表態挺以色列，不過，拜登告知以色列總理尼坦雅胡，美方不參與任何針對伊朗的進攻行動，也不會支持。

因此，目前市場解讀，此次伊朗攻擊事件應暫時不會引發成為區域性戰爭，首當其衝的海運業者也暫時沒有供應鏈再度斷鏈的可能性。

法人認為，過去新冠疫情天災造成的海運斷鏈搶艙、運價不斷衝出天價的狀況，應不至於再次因中東問題重演，畢竟油價和運價都會衝擊美國打通膨的目標。