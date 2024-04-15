中東戰雲密布 供應鏈瓶頸暫無憂 海運三雄股價續跌
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-15 10:16
上周末中東戰局一觸即發，伊朗史上首度從本土對以色列領土發動攻擊，不過，由於美國總統拜登表態不支持以色列反擊，緊張情勢略降溫，今 (15) 日海運股股價並未明顯反映可能的供應鏈瓶頸，長榮 (2603-TW) 早盤跌約 1.7%，陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 等均遭壓在盤下。
伊朗對以色列發射逾 300 枚飛彈及無人機，儘管 G7 譴責並表態挺以色列，不過，拜登告知以色列總理尼坦雅胡，美方不參與任何針對伊朗的進攻行動，也不會支持。
因此，目前市場解讀，此次伊朗攻擊事件應暫時不會引發成為區域性戰爭，首當其衝的海運業者也暫時沒有供應鏈再度斷鏈的可能性。
法人認為，過去新冠疫情天災造成的海運斷鏈搶艙、運價不斷衝出天價的狀況，應不至於再次因中東問題重演，畢竟油價和運價都會衝擊美國打通膨的目標。
此外，陽明於上周五董事會通過 2023 年盈餘分配案，每股將配發現金股利 2 元，法人解讀，雖超額配息 145%，但現金殖利率約 4.42%，在台股中並不突出，今年貨櫃市況也是處供過於求，相對審慎看待，因此，海運股股價的波動，仍有待觀察後續國際政治局勢變化。
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