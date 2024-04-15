〈房產〉3月房地合一稅創同期新高 新北竄起成繳稅王

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-15 15:29

根據財政部統計資料庫稅收統計，2024 年 3 月個人房地合一稅達 42.4 億元，寫下歷史的同期新高，反映當前房市交易狀況熱絡，其中過去台中市常常是繳稅王，不過受到雙北房市交易熱絡，新北市超車台中市成為 3 月份的房地合一稅收王。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，個人房地合一稅收大增主要有幾項原因，包括近年的房價大漲，另外適用房地合一的物件數量越來越多，累計 2016 年後買進的物件數逐年攀升，交易時就有機會被課徵，另外短期稅率拉長也讓房地合一稅收增加，新北市從去年下半年以來房價漲幅明顯，加上又是全台移轉棟數最高的區域，此次超車台中成為繳稅王。

統計顯示，2024 年第一季房地合一稅收 113 億元，受惠房價上漲與房市交易熱絡，移轉狀況增加，房地合一第一季的稅收年增率高達 76%，3 月份全台個人房地合一稅收 42.4 億元則是歷年同期最高。

若以 3 月房地合一稅收來看，新北市稅收 8.5 億元竄起，年增 1 倍，超車台中市，第二名則是台中市的 7.8 億元，年增 49%，第三名是高雄市的 5.8 億元年增 33%，桃園市 5.7 億元年增 94%，台北市 3.5 億元，年增 34%。