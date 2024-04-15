〈焦點股〉以伊衝突引爆無人機題材 雷虎亮燈挑戰新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-15 11:46

據外媒報導，伊朗的戰術是汲取烏克蘭經驗，以廉價的無人機大範圍打擊以色列先進的防禦系統，藉此讓導彈有更大機會集中目標。

近年我國也積極發展軍工產業來因應兩岸緊張局勢，尤其無人機題材在俄烏戰爭後持續發酵，我國無人機 2030 年產值目標達新台幣 400 億元，隨著 520 新總統將就職，不少業者表態，積極爭取未來龐大的軍工發展空間。

雷虎已研發出最新軍用商規無人機，包括二款微型無人機 TM-450、TM-450 Hornet，以及適合陸用型及艦載型的 250AH，還有水下無人艇等。