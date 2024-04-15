〈焦點股〉以伊衝突引爆無人機題材 雷虎亮燈挑戰新高價
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-15 11:46
伊朗上周末無預警朝以色列發射逾 300 架無人機和飛彈，再次引爆軍工族群題材，國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 亮燈漲停鎖死，一舉衝破 80 元，即將挑戰歷史前高價位 85.2 元，波力 - KY(8467-TW) 一度漲停，晟田 (4541-TW)、中光電 (5371-TW)、邑錡 (7402-TW) 和寶一 (8222-TW) 漲幅在 3% 上下。
據外媒報導，伊朗的戰術是汲取烏克蘭經驗，以廉價的無人機大範圍打擊以色列先進的防禦系統，藉此讓導彈有更大機會集中目標。
近年我國也積極發展軍工產業來因應兩岸緊張局勢，尤其無人機題材在俄烏戰爭後持續發酵，我國無人機 2030 年產值目標達新台幣 400 億元，隨著 520 新總統將就職，不少業者表態，積極爭取未來龐大的軍工發展空間。
雷虎已研發出最新軍用商規無人機，包括二款微型無人機 TM-450、TM-450 Hornet，以及適合陸用型及艦載型的 250AH，還有水下無人艇等。
不過，法人認為，中東戰雲密布應暫時對國內的軍工產業沒有明顯的業績直接影響，主要還是關注軍工族群未來在國防標案的取得。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇