鴻海旗下鴻騰發布正面獲利預告 Q1估較去年同期虧轉盈

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-15 19:44

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (06088-HK) 今 (15) 日發布正面獲利預告，第一季將未經審核預計淨利估約 700-1000 萬美元之間，相較去年同期虧損 900 萬元，大幅轉佳、由虧轉盈。

針對今年第一季獲利改善，鴻騰說明，主要歸因於管理效率的提高、電腦及消費性電子及網路設施終端市場的需求逐漸恢復。

展望今年，鴻騰認為，雖然仍會受到整體環境的不確定因素影響，但隨著人工智慧浪潮，將帶動消費電子產業的複甦，集團延續先前的計畫，持續投入 5GAIoT、聲學、電動車終端市場。

業務前景來看，鴻騰看好，網路設施隨著 AI server 及衛星通訊的需求爆發，巨量資料高速傳輸的需求將帶來中長期的成長動能，公司專注在高速的連接器及電纜模組，預期營收將會增長。

鴻騰表示，智慧型手機受消費者青睞變化影響，以及中國市場競爭加劇，將密切留意品牌公司智慧型手機出貨量是否會受到影響，但預期此終端市場仍將是主要的營收貢獻來源。

電動車方面，鴻騰表示，將整合新加入的德國車用事業團隊資源，來加深與車用一線供應商的客戶關係、擴大客戶通路、技術發展與製造基地，也計劃在開發車載電子系統及自動駕駛的主要零件方面加大投資。 同時, 公司與鴻海集團的策略夥伴關係有助於掌握未來汽車電子市場新機會。