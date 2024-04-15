錼創今年增加移轉設備銷售 董座李允立：可貢獻營收10-20%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-15 19:04

錼創 - KY(6854-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長李允立提到，錼創營運項目多元，包括 COC、Turnkey Solution 以及 NRE 外，今年更增加移轉設備的銷售項目，預估有 10% 至 20% 的營收貢獻，持續看好今年營收趨勢，目標維持營收倍數成長。

近期 LED 晶片大廠 ams OSRAM 宣布終止與蘋果 (AAPL-US) 合作案，使得 Micro LED 版本的 Apple Watch 出現變數，也引發市場對 Micro LED 發展產生疑慮。對此，李允立表示，仍然樂觀看待 Micro LED 產業，客戶因此提出更明確的開發需求，對整體產業而言更健康。

展望今年，李允立提到，錼創的營業項目多元，除了有 COC、Turnkey Solution 以及 NRE 外，今年開始賣設備給客戶，預期今年將有 10% 至 20% 的營收貢獻。另外，也持續拓展新客戶並擴增業務團隊，李允立指出，去年在美國矽谷成立子公司已經開始營運，今年著重歐美市場，也正在評估成立歐洲子公司。