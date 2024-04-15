3/20以來最大賣超 外資甩賣台股268億元 台積電遭出脫1.18萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-15 18:33

台北股市集中市場 (15) 日終場下跌 286.8 點 1.38%，收盤指數報 20449.77 點，失守 10 日線，市場成交值爲 4783 億元，三大法人賣超 338.54 億元，除投信買超 27.41 億元外，外資賣超 267.91 億元，主要賣超聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW) 及燿華 (2367-TW) 各檔賣超張數都在 1.5 萬張以上，台積電(2330-TW) 也遭賣超 11843 張。

外資今天賣超 267.91 億元，為 3/20 以來最大賣超；投信買超 27.41 元；自營商賣超 98.03 億元，三大法人合計賣超 338.54 億元。而在期貨方面，外資今天交易口數淨額爲空單 4905 口，未平倉合約口數淨額爲 17803 口。

4 月 15 日集中市場外資買超較多的個股爲，臺企銀、王道銀行、鴻海、宏碁、大亞、寶成、廣達、元大金、陽明及國泰金；4 月 15 日集中市場外資賣超較多的個股爲聯電、華邦電、燿華、華榮、東元、台積電、中興電、華新、大同、長榮航。

4 月 15 日集中市場投信買超較多的個股爲，華新、佳世達、旺宏、日月光投控、大聯大、聯強、慧洋 - KY、京元電子、華通、長虹；4 月 15 日集中市場投信賣超較多的個股爲，群創、鴻海、金像電、光寶科、神基、亞泥、聯電、聯茂、永豐金、欣興。

4 月 15 日集中市場自營商買超較多的個股爲，聯電、友達、三商壽、元大金、漢翔、永豐金、中信金、威盛、仁寶、亞泥；4 月 15 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，大同、長榮航、鴻海、燿華、東元、華航、中興電、廣達、華通、宏碁、。