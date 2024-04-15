佳世達旗下明基醫院遞交香港上市申請文件 財務穩健增長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-15 19:08

佳世達 (2352-TW) 今 (15) 日宣布，子公司明基醫院集團股份有限公司 (BenQ BM Holding Cayman Corp.) 已遞交港交所主板上市申請文件。

明基醫院集團目前擁有南京明基醫院、蘇州明基醫院兩家教學中心等級的大型民營營利性綜合醫院，過往三年，即使受疫情影響，明基醫院就診人數仍然快速擴增，整體醫院業務、財務均穩健增長。2023 年兩院合計門診人次超過 200 萬人次、年住院手術量超過 2 萬例。

根據弗若斯特沙利文 (Frost & Sullivan) 的調查，以 2022 年醫療服務收入計，明基醫院是華東地區最大的民營營利性綜合醫院集團，收入超過第二名和第三名的總和，在全國民營營利性綜合醫院集團排名第五；以床均收入計更在全國民營營利性綜合醫院集團排名第一。

明基醫院 2021 年營收為人民幣 22.24 億元、2022 為人民幣 23.36 億元，年增 5.1%、2023 年又進一步增長 15% 達人民幣 26.88 億元；2021 年稅後純益人民幣 6908 萬元、2022 年人民幣 8955 萬元，年增 29.7%，2023 年再增成長 87% 至人民幣 1.67 億元。

由於營運能力和精細化管理體系，從而有效地控制成本並提高營運效率，明基醫院毛利率 2021-2023 年分別為 15.3%、16.4%、18.9%；淨利率則分別為 3.1%、3.8%、6.2%，財務穩健增長。

在經濟發展、政策鼓勵、人民群眾對醫療服務的需求增加且日益多樣化，中國民營醫院比公立醫院更為快速增長；根據弗若斯特沙利文的預測，2022-2026 年民營醫院市場規模 CAGR 更可達 15.9%，達到人民幣 1.09 兆元。

明基醫院計畫「夯實大綜合及強專科優勢」、「擴大現有醫院服務能力」、「構建地區醫聯體以覆蓋患者全診療週期需求」、「透過收購拓展醫療服務平台」、「強化智慧醫療」，持續強化明基醫院的先行者與領導者地位。