力積電Q1虧損收斂 地震影響Q2出貨5-8% 估可獲理賠50-60%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-15 19:27

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (15) 日召開法說會，公布第一季財報，虧損較上季收斂，每股稅後虧 0.11 元，總經理謝再居表示，花蓮 4 月 3 日地震影響第二季出貨 5-8%，不過受惠產能利用率持續拉升，毛利率與第一季相比持平或更佳。

針對 403 地震造成的影響，力積電說，地震過後有評估廠務系統，判定沒有損傷，不管是供水、供電、特殊氣體、一般氣體與潔淨室的環境運作都維持良好，至於生產線的黃光機台與爐管區，因對震度較敏感，影響較大。

力積電預估，此次晶片報廢與零配件損傷金額約在新台幣 5 億元內，生產線三天內恢復到 80%，一星期內恢復到 95% 水準，影響第二季出貨約 5-8%，生產線正在追趕、補貨中，相關保險理賠正在評估中，初估可得到 50-60% 的理賠範圍。

展望後市，力積電期望透過生產線努力，及時補足破損的產品，細分記憶體與邏輯晶片，記憶體產線因較滿，難以補償原本報廢的晶片，邏輯晶片則因產能利用率較低，有機會可以補足原先晶片。